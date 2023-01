Disney+

La nouvelle bande-annonce du troisième opus de The Mandalorian est sortie et nous avons commencé à regarder ce qui allait arriver pour les protagonistes, mais pourrions-nous aussi avoir Anakin ?

©Disney+The Mandalorian présente la bande-annonce de la saison 3, avec Anakin Skywalker ?

Plus de deux ans se sont écoulés depuis la dernière diffusion de Le Mandalorien et pendant que les fans avaient une petite dégustation à Le livre de Boba Fettla réalité est que tout le monde attend la troisième saison qui arrivera le 1er mars sur le service de streaming Disney+. Dans les dernières heures, ils ont présenté la première bande-annonce complète, mais nous garderons un moment de l’avance qui peut ramener à Anakin Skywalker.

« Il y a tellement de choses à voir. Je pense que certaines des meilleures choses à propos de The Mandalorian Season 1 et 2 ont été les surprises. Nous avons tous pu garder le bébé Grogu secret, nous avons tous pu garder secret le retour de Luke Skywalker dans le monde. . Il y a donc plus de secrets à garder. »a déclaré son protagoniste Pierre Pascal au CCXP de São Paulo en décembre. Découvrez la nouvelle bande-annonce !

+ Anakin Skywalker dans The Mandalorian 3 ?

D’avance on voit que Grogu a un flashback totalement inédit sur l’Ordre 66 dans le Temple Jedi, où Anakin et ses troupes de clones ont assassiné les enseignants et les étudiants là-bas. Ici, nous voyons un groupe le protéger, tandis qu’une porte scellée est traversée par ce qui semble être un sabre laser et on pense que la personne qui le manipule est lui-même Anakin Skywalker.

La figure du chevalier Jedi corrompu du côté obscur est présente ces derniers temps dans l’univers de Guerres des étoilesdepuis qu’il est réapparu sous le nom de Dark Vador dans la série Obi Wan Kenobi. De cette façon, cela signifierait un nouveau camée de hayden christensenqui entretient aujourd’hui de bonnes relations avec Lucasfilm.

La troisième saison de Le Mandalorien sera visible sur la plateforme Disney+ à partir du 1er mars, avec un épisode hebdomadaire. Pour l’instant on sait que Grogu Oui din djarin ils se lanceront dans une nouvelle aventure dans leur chasseur stellaire N-1 Naboo modifié, après que le petit bonhomme ait abandonné son entraînement avec Luke Skywalker. Maintenant, le Mandalorien cherchera la rédemption à Mandalore avec la possession du sabre noir.

