The Mandalorian: pourquoi l’avenir de Grogu pourrait être si tragique

ATTENTION, ALERTE SPOILER. La fin de la deuxième saison de « The Mandalorian« A déplacé les adeptes de »Guerres des étoiles», Bien qu’il ait également suscité une certaine inquiétude parmi les plus observateurs de l’inclusion d’un certain personnage de la saga cinématographique principale.

‘The Rescue’ (2×08) est le dernier chapitre de la deuxième saison de « The MandalorianOù Din Djarin sauve Grogu de l’Empire avec l’aide de Bo-Katan, Boba Fett et compagnie, mais seulement pour être séparé une fois de plus du bébé.

Bien que l’équipe d’assaut dépasse initialement les troupes impériales, au point de capturer Moff Gideon sur son propre croiseur, il est bientôt acculé par un groupe de Dark Troopers, des droïdes sombres avec suffisamment de puissance pour les vaincre en quelques minutes. Heureusement, un allié mystérieux descend d’un X-Wing et détruit les automates à l’aide d’un sabre laser et de la Force elle-même. C’est un Jedi. Et pas n’importe quel Jedi. C’est Luke Skywalker.

Luke est attiré par la Force vers Grogu après les événements de Tython, où «Baby Yoda» a pu se connecter avec le pouvoir qu’il doit encore développer avec l’aide des Jedi. C’est pourquoi Luke est réapparu, dont le visage de jeune homme a été recréé numériquement par l’équipe de « The Mandalorian».

LE FUTUR SOMBRE ALLÉGUÉ DE GROGU

A la fin de l’épisode, Grogu part avec Luke Skywalker pour reprendre sa formation de Jedi, mais alors l’inquiétude surgit: quelques années dans le futur, Ben Solo, le fils de Leia Organa et Han Solo et neveu de Luke, détruira le nouveau Temple. Jedi monté par le dernier Jedi pour ses élèves. Comme « The Mandalorian« A lieu environ cinq ans après les événements du » Retour du Jedi « , Grogu mourra-t-il aux mains de Ben?

À ce stade de l’histoire, Ben doit toujours être un enfant, mais comme l’espèce de Grogu a un taux de vieillissement lent, au moment où le dernier Skywalker devient Kylo Ren, « Baby Yoda » serait encore en bas âge malgré d’avoir plus de 60 ans. Donc, s’il est encore un enfant, il devrait s’entraîner dans le temple et dans le pire des cas, succomber au pouvoir du côté obscur.

Bien sûr, le sort de Grogu reste un mystère. Son chemin aurait pu s’éloigner des Jedi à un moment donné. Peut-être retourner à Din Djarin. Peut-être survit-il au massacre déchaîné par les Chevaliers de Ren. Les possibilités sont encore nombreuses, même si cela n’empêche pas les fans de « Guerres des étoilesExprimez vos plus grandes craintes.

La deuxième saison de « The Mandalorian » est maintenant terminée à Disney +.