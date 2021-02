« The Mandalorian »: pourquoi l’actrice qui jouait Bo-Katan a été conservée mais changée en celle d’Ahsoka Tano

Dans la deuxième saison de « The Mandalorian« Deux personnages féminins de l’univers » Star Wars « sont passés en live-action, Bo-Katan et Ahsoka Tano. Alors que pour le premier rôle, Jon Favreau a gardé Katee Sackhoff, pour le deuxième rôle, il a changé Ashley Eckstein pour Rosario Dawson.

PLUS D’INFORMATIONS: Top 10 des personnages de soutien de « The Mandalorian »

De toute évidence, cela a suscité une controverse parmi les fans de la célèbre franchise. Pourquoi changer une actrice et pas une autre? Screen Rant a partagé certaines des raisons les plus évidentes de ce changement.

Tout d’abord, Katee Sackhoff, qui a exprimé Bo-Katan dans « Star Wars: The Clone Wars » et « Star Wars: Rebels », a une formation dans les productions de science-fiction, elle a joué Kara ‘Starbuck’ Thrace dans la série. 2004 « Battlestar Galactica, « qui a également un énorme succès.

De plus, elle a fait partie de franchises d’action telles que « The Chronicles of Riddick » et « 24 », c’est-à-dire qu’elle est une actrice reconnue, expérimentée et appréciée, ce qui l’a aidée à obtenir le rôle dans « The Mandalorian».

Katee Sackhoff joue Bo-Katan dans « The Mandalorian » (Photo: Disney +)

AHSOKA TANO DANS «LE MANDALORIEN»

Cependant, alors qu’Ashley Eckstein est reconnue et appréciée par le fandom de « Guerres des étoiles«Est principalement reconnue comme comédienne de voix. Alors que Rosario Dawson a plus d’expérience dans ce type de production.

En outre, étant donné que l’Ahsoka Tano qui apparaît dans « The Mandalorian« A évolué depuis sa création dans » Clone Wars « est plus ancien, plus expérimenté et plus sage, Dawson était le meilleur choix pour les créateurs de la série Disney Plus.

Le premier live d’Ahsoka était un épisode plein de prouesses physiques et comprenait un duel avec le méchant magistrat Elsbeth (Diana Lee Inosanto), pour lequel l’expérience de Dawson, qui faisait partie de « Daredevil » et d’autres séries liées à la MCU, c’était nécessaire.

D’autre part, l’actrice et écrivain de 41 ans avait exprimé son intérêt à jouer Ahsoka Tano sur Twitter en 2017.