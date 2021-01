The Mandalorian peut-il survivre sans bébé Yoda?

Nous sommes dans le no man’s land depuis Guerres des étoiles les fans, en particulier ceux qui en sont venus à aimer The Mandalorian. La saison 2 a terminé sa course et nous avons une attente potentiellement longue pour la saison 3. Mais cela nous laisse beaucoup de temps pour réfléchir à ce qui va arriver. Ce que nous savons avec certitude, c’est que le spectacle sera radicalement différent à son retour et il y a une question clé à portée de main; peut-il survivre sans Baby Yoda?

Attention: ce message contiendra spoilers massifs pour The Mandalorian saison 2. Procédez avec prudence. Dès la fin du premier épisode de l’émission, The Mandalorian a été en grande partie sur les aventures de Mando et Baby Yoda. Nous savons maintenant que l’adorable petite créature extraterrestre a un nom, Grogu, mais il est toujours appelé affectueusement par son titre donné sur Internet. Dans tous les cas, la finale de la saison 2, à bien des égards, a conclu ce voyage central, mettant en place un énorme changement à venir lorsque la série reviendra pour sa prochaine série d’aventures. À savoir, il semble que le chasseur de primes de Pedro Pascal traversera la galaxie sans son fidèle acolyte sensible à la Force.

Pour récapituler, la finale de la saison 2 a vu Mando et son équipage pénétrer dans le navire de Moff Gideon pour récupérer Grogu après son enlèvement. Après une bataille déchirante, ils avaient sécurisé l’Enfant et Moff Gideon a été menotté sur le pont. Mais une légion de Dark Troopers allait tout gâcher, car ils se préparaient à enfoncer la porte et à tuer la plupart d’entre eux. Puis, un seul X-Wing est apparu, nul autre que le X-Wing de Luke Skywalker. Luke a déchiré les Dark Troopers à la manière experte des Jedi. Il se rend ensuite à Grogu et propose de former le jeune extraterrestre (relativement parlant) aux voies de la Force. À la fin, Mando a vu que c’était la bonne chose à faire et a laissé Grogu avec Luke.

C’était une étape appropriée et logique pour le voyage de Grogu. Il est fort avec la Force. Il reste peu de Jedi dans la galaxie au cours de cette période, soit environ cinq ans après les événements de Le retour du Jedi. C’est à ce moment que Luke essayait de reconstruire une nouvelle génération de Jedi. Din Djarin, autant qu’il aime Grogu, ne peut pas le former correctement. Aussi déchirant que cela ait pu être, pour les fans et les personnages, c’était la bonne décision narrative.

Mais cela nous laisse dans un endroit intéressant à l’approche de la saison 3 de The Mandalorian. Il ne fait aucun doute que la révélation surprise et la popularité instantanée de Baby Yoda ont contribué à faire de l’émission un succès plus grand que prévu. Il a renforcé Disney + en tant que service de streaming et a uni le Guerres des étoiles fanbase sous un même toit. Ce petit extraterrestre vert a presque à lui seul ouvert la voie pour l’avenir de la franchise. Cela peut sembler dramatique, mais il est difficile d’imaginer que la série réussisse aussi bien sans son arme secrète.

Les producteurs exécutifs Jon Favreau et Dave Filoni se sont imposés comme brillants Guerres des étoiles conteurs. Il y avait une pression énorme pour créer la toute première action en direct Guerres des étoiles série, en particulier celle qui n’allait pas s’appuyer sur des personnages hérités. Il est difficile de discuter des résultats. Ils ont réussi dans une large mesure, aidés en grande partie par leur création de Baby Yoda. Mais The Mandalorian a, en outre, prospéré parce que ses histoires ont convaincu la base de fans, attirant à la fois les téléspectateurs occasionnels et les fans inconditionnels. Même ainsi, il est difficile de ne pas se demander si le spectacle peut réussir au même niveau sans l’as dans sa manche. Les fans seront-ils obligés de voir comment Din gère sa vie au-delà de la protection de l’enfant? Ou certains perdront-ils l’intérêt de Grogu hors de l’image? Pour citer Yoda, « Impossible de voir, l’avenir est. »

Ce que nous savons avec certitude, c’est que Disney et Lucasfilm doublent avec Guerres des étoiles sur le petit écran. Le succès de cette émission les a incités à se développer à la télévision au cours des prochaines années. Alors que les films se poursuivront, le streaming est l’avenir immédiat. Disney + jouera à la maison à une foule de nouveaux spectacles, y compris Le livre de Boba Fett, Ahsoka, Rangers de la Nouvelle République, L’acolyte, Andor, Obi Wan Kenobi et plus. Plusieurs de ces spectacles auront lieu dans le même calendrier que The Mandalorian et le plan est pour eux de construire une série «d’événements» sur la route. Reste à voir ce que cela sera précisément. Bien qu’il y ait au moins une raison de croire que cela impliquera le grand amiral Thrawn, étant donné cette perte de nom dans la saison 2.

Le point clé est que Guerres des étoiles a trouvé une nouvelle voie grâce à The Mandalorian. Baby Yoda a aidé à unir une base de fans divisée. Mais une autre clé du succès de la série est qu’elle ressemblait vraiment à quelque chose de nouveau dans une galaxie lointaine, très lointaine, tout en intégrant des éléments qui semblaient familiers. Grogu est lui-même familier en ce sens qu’il appartient à l’espèce de Yoda mais qu’il est nouveau, car nous n’avons jamais vu une version plus jeune de cette espèce. Ces émissions ont l’occasion d’innover. The Mandalorian La saison 3, de même, peut se réinventer de nouvelles manières audacieuses auxquelles les téléspectateurs ne pourraient jamais s’attendre. Un nouveau scénario ou un nouveau personnage qu’aucun de nous ne peut même imaginer pourrait finir par combler ce vide. Il est très possible que ce spectacle réussisse sans Baby Yoda. Difficile? Oui. Mais possible. Favreau et Filoni semblent être à la hauteur du défi.

Il est également important de se rappeler que, même s’il n’est pas The Mandalorian saison 3, on n’a presque certainement pas vu le dernier de Grogu. C’est une créature qui pourrait vivre encore 700 ans environ. Disney et Lucasfilm vont sans aucun doute utiliser cela à leur avantage à l’avenir, que ce soit dans certains de ces prochains spectacles Disney + ou ailleurs. Même si la série qui l’a présenté à la franchise doit continuer sans lui, Grogu sera probablement une partie importante de Guerres des étoiles pour les années à venir. Mais Mando, en attendant, devra se trouver un nouveau compagnon et une nouvelle quête. The Mandalorian les saisons 1 et 2 sont désormais disponibles via l’application de streaming Disney +. La date de sortie de la saison 3 de Mandalorian est fixée à Noël 2021.

Sujets: The Mandalorian, Baby Yoda