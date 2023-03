Disney+

Le Mandalorien est revenu avec son troisième opus, mais de nombreux fans se sont interrogés sur le sort de Luke Skywalker en ce début.

©Disney+The Mandalorian : Où est Luke Skywalker pendant la saison 3 ?

service de diffusion en continu Disney+ a donné un nouvel accueil à Le Mandalorien, l’une de ses productions les plus marquantes, après plus de deux ans d’attente. La série univers Guerres des étoiles revient avec sa troisième saison, qui continue les aventures de Din Djarin et Groguaprès une précédente fermeture qui avait laissé le petit garçon comme padawan de Luke Skywalker. comme on le voit sur Le livre de Boba Fettles compagnons de route sont à nouveau réunis, mais Qu’est-il arrivé au Maître Jedi ?

« Les voyages du Mandalorien à travers la galaxie Star Wars se poursuivent. Din Djarin, un vieux chasseur de primes reclus, a retrouvé Grogu. Pendant ce temps, la Nouvelle République lutte pour débarrasser la galaxie de sa sombre histoire. Le Mandalorien croisera la route d’anciens alliés et fera de nouveaux ennemis alors qu’il poursuit son voyage aux côtés de Grogu »mentionnez le synopsis des nouveaux épisodes.

+Où est Luke dans The Mandalorian 3 ?

Si vous avez sauté le spectacle Le livre de Boba Fettvous vous demandez peut-être ce qui est arrivé à Luc. Après leur rencontre, l’alias Bébé Yoda a décidé de revenir avec Commande et a renoncé à être le Padawan pour continuer son chemin dans la Force. Au delà de ça, skywalker Il est en train de reconstruire l’Ordre Jedi et le petit garçon a été l’un de ses premiers élèves d’une nouvelle génération, mais ce faux pas ne l’arrêtera pas.

Alors que le processus de l’émission mettant en vedette Pedro Pascal se poursuit, le maître Jedi est derrière le maintien de la paix après les événements de Épisode VI : Le retour du Jedi. Selon sa caractérisation dans Legends, qui diffère par certaines caractéristiques, il construit un seul temple sur Ossus. C’est le début du nouveau plan de Luc de continuer son ordonnance après avoir détruit Palpatine, mais comme nous le savons, cela échouera comme on le voit dans la dernière trilogie de Guerres des étoiles.

si vous vous demandez si skywalker peut revenir à la troisième saison de Le Mandalorienc’est possible Quoi la réponse est négative, car leur participation n’aurait pas de sens en raison de la décision que Grogu a prise de rester avec Commande. Au-delà de cela, la production dirigée par Jon Favreau a été chargée de surprendre les fans plus d’une fois et il y a sûrement un ingrédient spécial derrière cela à un moment donné.

