The Mandalorian : où a été tournée la saison 3 de la série Disney+

Le troisième volet de The Mandalorian est arrivé et nous avons à peine vu deux épisodes, mais nous allons nous concentrer sur ses coulisses. Où a-t-il été filmé ?

Le Mandalorien retourné au service de streaming Disney+ le 1er mars, étant l’une des séries les plus attendues par le public mondial car elle fait partie de l’univers de Guerres des étoiles et également être responsable de redonner un peu de prestige à la franchise après la dernière trilogie de films. Sa troisième saison est actuellement diffusée, mais les fans veulent en savoir plus. Où votre shooting vous a-t-il mené ?

« Les voyages du Mandalorien à travers la galaxie Star Wars se poursuivent. Din Djarin, un vieux chasseur de primes reclus, a retrouvé Grogu. Pendant ce temps, la Nouvelle République lutte pour débarrasser la galaxie de sa sombre histoire. Le Mandalorien croisera la route d’anciens alliés et fera de nouveaux ennemis alors qu’il poursuit son voyage aux côtés de Grogu »mentionne le synopsis officiel des nouveaux épisodes.

+Où a été filmée la saison 3 de The Mandalorian ?

Après l’achèvement du deuxième volet fin 2020, dès la production, il était prévu de commencer le tournage de la saison 3 en juin 2021, mais cela ne pouvait pas être le cas, puisque la place était occupée par la série Obi-Wan Kenobi. .et ils devaient commencer en octobre de la même année jusqu’en mars 2022 dans le sud de la Californie, en MBS Media Campus et Burbank.

Le principal lieu de tournage de la saison 3 était le comté de Les anges, où l’équipe technique a installé son camp au MBS Media Campus. Le studio couvre 22 acres et abrite 15 scènes sonores différentes, des bureaux de production et des espaces de soutien. D’autre part, ils ont également été vus dans l’extrême sud-est de la Vallée de San Fernandooù il y a toutes sortes de terrains, des routes montagneuses, des vallées, des rivières, des lacs, des déserts, des îles et une grande forêt.

La troisième saison de Le Mandalorien Il sera composé de 8 épisodes et un chapitre par semaine sera complété chaque mercredi jusqu’au 19 avril. L’histoire continue à son plus haut point, alors que Mando cherche à se racheter de ses péchés qui l’ont conduit à cesser d’être un Mandalorien et va se baigner dans les mines de Mandalore avec Grogu et Bo-Katan, qui le sauve après avoir été attaqué par un menaçant. bête dans la dernière émission.

