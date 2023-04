« The Mandalorian » : Moff Gideon, est-il vraiment mort à la fin de la saison 3 ?

Il Le final de la saison 3 de Mandalorian Il a eu une bataille intense qui s’est terminée par la victoire de Bo-Katan et du reste des guerriers. Cependant, la confrontation qu’ils ont eue contre Moff Gédéona laissé la question si le méchant de la Série Disney+ vraiment mort. Ici on vous l’explique.

Chapitre 24, Intitulé « Le retour » (« The Return » en anglais), créée le mercredi 19 avril et poursuivie avec l’embuscade subie par les Mandaloriens lors de l’exploration de leur planète, car ils voulaient savoir s’il était possible de l’habiter à nouveau.

Moff Gideon les a pris par surprise et est apparu avec un costume beskar tout noir (qui dégageait une sensation très Dark Vador), prêt à écraser les quelques Mandaloriens restants.

Au début, il était sur le point de battre Bo-Katan, car détruit le sabre noir et la main de Kryze. L’équilibre a changé lorsque Din Djarin et Grogu sont apparus après avoir vaincu le Gardes prétoriens.

MOFF GIDEON MORT A LA FIN DE LA SAISON 3 DE « THE MANDALORIAN » ?

Moff Gideon a combattu Din Djarin, Bo-Katan et Grogu. La combinaison des trois était trop pour lui et il était clairement désavantagé, surtout lorsque Baby Yoda a utilisé la Force pour envoyer ses armes voler.

Cependant, ce n’est que lorsque le croiseur impérial s’est écrasé dans la base secrète que la bataille a pris fin, car elle a causé une énorme explosion dont Moff Gideon n’a pas pu se réfugier. La réponse la plus évidente serait que le méchant n’a pas survécu à l’incendie, même avec l’armure beskar qu’il portait. Cependant, il existe une règle de film implicite qui, si vous ne voyez pas le corps, rien ne vous assure qu’il est mort.

Moff Gideon a failli vaincre Bo-Katan, mais Din Djarin est venu la sauver. « The Mandalorian » Saison 3 (Photo: Lucasfilm)

Très probablement, Moff Gideon est vraiment mort. et Jon Favreau et Rick Famuyiwa n’ont tout simplement pas jugé nécessaire de montrer une photo de son corps et de son costume carbonisés. Mais cela ne veut pas dire que nous ne reverrons pas Giancarlo Espósito dans un prochain opus.

COMMENT MOFF GIDEON POURRAIT-IL REVENIR DANS LA SAISON 4?

Même si Moff Gideon est vraiment mort dans l’explosion, ils pourraient décider de le ramener. par l’un de ses clones, avec ceux sur lesquels ils avaient expérimenté pour voir s’ils pouvaient reproduire l’utilisation de la Force.

Bien que Djarin et Grogu aient détruit tout le monde dans les chars, provoquant la colère de Moff Gideon, il en avait peut-être plus dans une autre base, ou les scientifiques de l’Empire disposaient des informations génétiques de l’officier impérial pour les reproduire.

Cependant, nous espérons que ce ne sera pas le cas et que conclure l’arc de ce méchantpour donner accès à de nouveaux et plus puissants.