« The Mandalorian »: Luke Skywalker, va-t-il réapparaître dans la saison 3?

« The MandalorianS’est rapidement imposé comme le porte-étendard de la franchise de Guerres des étoiles ces dernières années, en grande partie grâce à toutes les façons dont il réussit là où la trilogie a échoué. Il est non seulement devenu l’un des produits les plus réussis, mais aussi l’un des plus vus sur sa plate-forme mère. Disney Plus.

En raison de la réponse polarisée qu’il a reçue « Star Wars: Les derniers Jedi« Et la condamnation générale, tant de la part des critiques que des partisans, de »Star Wars: La montée de SkywalkerLes fans de la série ont trouvé du réconfort dans la seule émission qui a livré des histoires de Guerres des étoiles simple, cohérent et de qualité.

« The MandalorianA montré une nouvelle voie à suivre pour la franchise au-delà des films, intégrant de nouveaux personnages avec d’autres très connus de la franchise. Par conséquent, voir jeune Luke Skywalker dans la saison 2 de l’émission, les fans se sont demandé s’il reviendrait pour le troisième partie du même.

Il n’est pas étrange que dans les séries télévisées, un personnage important n’arrive que pour la fin d’une saison. Pour Screenrant, il y a des moyens Luke Skywalker peut rejoindre le casting de « The Mandalorian«Avec un rôle plus actif, ou que Lucasfilm laisse aussi le personnage se reposer une fois pour toutes.

LUKE SKYWALKER REVIENDRA-T-IL DANS LA SAISON 3 DE «THE MANDALORIAN»?

Luke doit emmener Grogu pour un entraînement en force (Photo: Disney Plus)

La fin de saison 2 de « The Mandalorian”A révélé que la convergence de Force de Grogu dans Tython atteint un Jedi, juste comme prévu Ahsoka. En ce moment dans le canon de Guerres des étoiles, le jeune Skywalker Je travaillais déjà à reconstruire le Ordre après la défaite de l’Empire.

Parmi ses futurs étudiants était Ben solo, le fils de Avoir et Leia, qui a finalement été attiré par le côté obscur et est devenu Kylo ren dans la trilogie suite de Disney. Pour rendre le camée possible dans « The Mandalorian», Lucasfilm a dû réduire l’âge de Mark Hamill pour présenter un Luke beaucoup plus jeune avec CGI.

Tenant compte du fait que Lucasfilm a choisi de ne pas modifier le personnage et d’utiliser les effets spéciaux qu’ils avaient précédemment utilisés « Rogue One: Une histoire de Star Wars » et « Star Wars: La montée de Skywalker« Il est possible qu’il n’y ait aucun projet pour le jeune Luke au-delà de son récent camée.

Un jeune Mark Hamill pendant les premiers films de Star Wars (Photo: Lucasfilm)

Après tout, cela limite ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire sur le petit écran; c’est pourquoi ils ont dû cacher son visage tout au long de la séquence d’action du couloir pour éviter certains problèmes, et ne l’ont révélé qu’en se tenant devant Vacarme et le reste de l’ensemble Mandalorian.

Même sans aucun mouvement ni expression du visage, l’effet de vieillissement pour les jeunes Luke n’était pas aussi fluide qu’en « Voleur » et comme résultat, « The Mandalorian»A été critiqué à juste titre. Cependant, comme il est presque certainement Bébé yoda reviendra et rencontrera j’envoie à l’avenir, il est possible que Lucasfilm n’ont pas d’autre choix que de ramener le jeune homme Luke.

Cela devient plus évident si les fans demandent à voir Grogu dans sa formation précoce comme Jedi. Tandis que le saison 2 de « The Mandalorian«Il a généralement reçu des critiques positives, l’une de ses critiques les plus importantes était qu’il exagérait dans les camées, ce qui détournait l’attention de la véritable histoire de l’émission.

Mando rencontre Luke Skywalker (Photo: Disney Plus)

Cela a été mieux illustré par l’apparition surprise du jeune homme Luke à la fin; Après l’épisode, de nombreuses conversations sur son départ portaient sur son apparence et non sur la séparation d’avec Bébé yoda et Vacarme, qui est plus complet pour l’avenir immédiat de la série de Disney Plus.

De même, la trilogie suite à Disney Star Wars a été critiqué pour avoir misé sur la nostalgie plutôt que sur la construction d’une nouvelle histoire. En supposant que les producteurs de «The Mandalorian», Jon Favreau et Dave Filoni, prenez des notes, vous voudrez peut-être faire plus attention à l’avenir.

Cela signifie que tous les futurs camées doivent être envisagés pour éviter de répéter les mêmes problèmes. Si le jeune homme Luke retournez au programme, votre participation devrait être minimale. Si quoi que ce soit, ils peuvent même être créatifs et ramener Bébé yoda sans autre apparence de la Maître Jedi.

Grogu est allé s’entraîner avec Luke Skywalker (Photo: Disney Plus)

En général, il y a des avantages et des inconvénients à amener les jeunes Luke Retour à la saison 3 de « The Mandalorian » et au-delà. D’une part, il est intéressant de voir ce que c’était pendant ce temps; fait partie de son histoire qui conduit à son échec à rétablir le Ordre Jedi ce qui est essentiel pour mieux comprendre pourquoi il avait une perspective si différente sur les choses dans la trilogie suivante.

D’un autre côté, Lucasfilm vous devez également garder à l’esprit que pour Guerres des étoiles est vraiment durable à long terme, vous devrez explorer d’autres aspects de la franchise et offrir quelque chose de nouveau au public, et un élément qu’ils ne voudront pas perdre est ce sentiment de parentalité j’envoie démontré prendre soin de Bébé yoda dans le programme.