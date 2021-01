« The Mandalorian »: Luke Skywalker est le véritable propriétaire du Darksaber, selon la théorie

Peu d’armes ont été aussi influentes dans le monde Guerres des étoiles comme des sabres laser, mais même parmi eux, il y en a un qui s’est démarqué: le sabre noir. Bien qu’il ait déjà figuré dans d’anciennes séries et films de la franchise, il était en « The MandalorianQuand il a été plus exposé à tous ceux qui ont suivi les aventures de Mando et Baby Yoda.

Juste au moment où la trilogie suite à Guerres des étoiles a atteint sa conclusion en « La montée de Skywalker« La base de fans étant divisée et l’intérêt du grand public pour la série diminuant, ils ont tous convenu que »The MandalorianCela aurait été l’un des meilleurs produits de la franchise depuis longtemps.

Cela est devenu évident dans la première saison, mais dans la deuxième partie, il a été réaffirmé. Non seulement il a bouclé le cercle de j’envoie comme cette figure paternelle que je cherchais tant Guerres des étoilesmais parce qu’il a également ramené des personnages connus sous le nom de Ahsoka Tano, Boba Fett et bien sûr, Luke Skywalker.

Ce dernier est apparu dans le dernier chapitre de la deuxième partie de « The Mandalorian», Devenir le maître de Grogu. Cependant, Luke pourrait être plus important que beaucoup ne le pensent, car une théorie d’un utilisateur de Reddit qui a également été exploré par Inverse pourrait indiquer qu’il est le propriétaire légitime du Darksaber.

LUKE SERAIT LE PROPRIÉTAIRE LÉGITIME DU DARKSABER, SELON LA THÉORIE

Le Darksaber a été créé par le premier Mandalorian admis dans l’Ordre Jedi (Photo: Lucasfilm)

La tradition Mandalorian entourant l’héritage du Darksaber sera familier aux fans de Harry Pottercar il est similaire à la façon dont le Baguette aînée. Il n’est pas étonnant qu’une arme ait un tel pouvoir et une telle importance dans la culture Mandalorian, étant donné qu’une Mandalorian traite ses armes et armures comme une extension de lui-même.

Dans le clan de Din Djarin, l’armure est considérée comme si sacrée que les Mandaloriens ne sont même pas autorisés à retirer leur casque devant une autre personne. Comme expliqué dans Les rebelles de Star Wars, le respect des Mandaloriens pour le Darksaber en tant que symbole de sa culture, il permet à celui qui le gère de fédérer les clans.

L’autre façon d’obtenir le Darksaber en hérite. Ceci est basé sur le fait que le Darksaber a été transmis par clan Vizsla pendant des siècles, jusqu’à ce qu’il se retrouve finalement entre les mains de Pré Vizsla, un personnage apparu pour la première fois dans la série animée « Star Wars: La guerre des clones».

Le sabre noir est très important pour les habitants de Mandalore (Photo: Lucasfilm)

Pré Vizsla Perdu le Darksaber quand il a été tué au combat par Dark Maul, quoi selon la coutume Mandalorian signifie que Dark Maul il était sans aucun doute le nouveau propriétaire de l’arme. Malmener a été tué au combat par Obi Wan Kenobi dans « Rebelles de Star Wars « , et bien que Malmener Je n’utilisais pas le Darksaber à ce moment là, Obi-Wan c’était techniquement son propriétaire légitime après avoir vaincu son ancien propriétaire.

Il y a ici une place pour un débat basé sur la signification de « défaite», Dans le cas où le propriétaire du Darksaber être simplement battu jusqu’à l’impuissance, ou si cela vous oblige à perdre votre vie au combat. Si le premier est vrai, alors Palpatine aurait pu hériter du Darksaber au lieu de Obi-Wancomme il dominait Malmener dans la bataille et l’a fait implorer miséricorde.

Quoi qu’il en soit, cependant, le Darksaber finit légitimement entre les mains de Luke Skywalker, par son père. Oui Obi Wan Kenobi hérité du Darksaber après avoir tué Maul, Dark Vador à son tour est devenu son propriétaire légitime après avoir tué Obi-Wan à la fin de « Star Wars: un nouvel espoir».

Dark Maul a manié le sabre noir et a gouverné Mandalore pendant un certain temps (Photo: Lucasfilm)

Cela aurait été son arme jusqu’à sa mort en « Star Wars: Le retour des Jedi», Quand c’est arrivé à son fils, Luke Skywalker, par les mêmes lois qui lui ont permis d’être héritées par des générations de descendants de Tarre vizsla. Oui Palpatine avait le droit de le réclamer quand il a vaincu Malmener Dans la bataille, Dark Vador finirait par le réclamer, puisque Vader tué Palpatine.

Il Darksaber aurait passé quelques courtes minutes appartenant à Vador, avant de passer à son fils après sa mort. Le problème avec cette théorie est qu’on ne sait pas encore exactement comment le Darksaber finit entre les mains de Moff Gideon, mais si tout a été correct, alors ses anciens propriétaires depuis Dark Maul ils ont manié le Darksaber illégitimement, y compris J’envoie.