The Mandalorian: Lucasfilm a renvoyé Gina Carano et les utilisateurs demandent d’annuler Disney +

Les dernières heures ont été mobilisées pour ‘The Mandalorian’, la série à succès du service de streaming Disney +, car mercredi soir, le licenciement de Gina Carano, qui a joué « Cara Dune » dans la série, et ne reviendra plus pour aucun projet « Star Wars » à l’avenir a été officialisé, signalé Variété. Dans un premier temps, cela ne s’est pas bien passé avec les utilisateurs de la plate-forme et ils demandent de l’annuler.

La raison de cette décision est que L’actrice a publié sur ses réseaux sociaux une comparaison qui affirmait qu’être citoyen républicain aux États-Unis aujourd’hui, c’est comme les juifs persécutés par les nazis pendant l’Holocauste., quelque chose qui a été critiqué dès le premier moment où il est devenu une tendance « #FireGinaCarano » et presque tout le monde imaginait que la fin serait le licenciement.

Émettre une déclaration, Lucasfilm m’a dit: « Gina Carano n’est actuellement pas employée par Lucasfilm et il n’est pas prévu qu’elle le soit à l’avenir. ». Ils ont ajouté: « Cependant, vos publications sur les réseaux sociaux qui dénigrent les gens en fonction de leur identité culturelle et religieuse sont odieuses et inacceptables. ». Le licenciement de Carano a été critiqué sur Twitter et plusieurs utilisateurs ont poussé à l’annulation du streaming avec le hashtag «#CancelDisneyPlus».

Selon Le Hollywood Reporter, il y a ceux qui pensent que « Ils cherchaient une raison de la licencier depuis deux mois, et c’était aujourd’hui la goutte d’eau », car Gina est affiliée au parti de Donald Trump et a été au centre de la controverse plus d’une fois pour des commentaires contre l’utilisation de masques par le Coronavirus et pour avoir laissé entendre qu’il y avait eu fraude électorale lors de la dernière élection présidentielle américaine.

Des rumeurs ont indiqué que lors de la présentation de plusieurs productions de ‘Guerres des étoiles’ en décembre 2020 ils allaient présenter la série solo de ‘Cara Dune’, mais après les événements, ils ont rejeté l’idée. Aussi Ils ont affirmé qu’il allait jouer dans la série « Rangers of the New Republic »Mais après ce qui s’est passé et le licenciement, il n’en sera plus ainsi.