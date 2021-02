The Mandalorian: Les fans de la WWE veulent que Sonya Deville remplace Gina Carano en tant que Cara Dune

Gina Carano a été licenciée par Lucasfilm pour ses publications controversées sur les réseaux sociaux, et bien que de nombreuses personnes soient découragées par son retrait de Cara Dune, beaucoup The Mandalorian les fans ont également mis en place des noms d’actrices qui peuvent la remplacer. Et maintenant, les fans de la WWE sont également intervenus, nommant Sonya Deville (de son vrai nom Daria Berenato) comme remplaçant de Carano car ils sont sûrs qu’elle peut « littéralement entrer dans le personnage de Cara Dune demain et ne pas manquer un battement ».

Suite aux publications de Carano depuis novembre de l’année dernière, l’actrice de 38 ans avait attiré la colère de beaucoup, ce qui a conduit à la tendance #FireGinaCarano. La dernière goutte pour ses employeurs chez Lucasfilm a été son récent post Instagram (maintenant supprimé), dans lequel elle a déclaré qu’être républicaine équivaut à être juive au moment de l’Holocauste. En réponse au tollé sur les réseaux sociaux qu’il a déclenché, Lucasfilm a déclaré avoir licencié Carano pour ses publications « odieuses et inacceptables » sur les réseaux sociaux.

Apparemment, elle était également censée diriger sa propre Guerres des étoiles série, que Lucasfilm prévoyait de présenter lors de l’événement Disney’s Investor Day en décembre 2020. Mais suite à la polémique déclenchée par ses tweets en novembre, ils ont abandonné les plans.

La nouvelle de son retrait a suscité des réactions mitigées de The Mandalorian fans, ainsi que des suggestions pour savoir qui peut remplacer Carano dans la série Disney +. Alors que les fans de la série demandent que Lucy Lawless ou Lana Parilla soient la nouvelle Cara Dune, les fans de la WWE ont un candidat différent – la superstar de la WWE Sonya Deville.

Plus tôt (avant The Mandalorian Saison 2 diffusée), Deville avait également exprimé son souhait de suivre les traces de Carano et d’auditionner pour la prochaine saison de la série.

« Tout d’abord, c’est tellement drôle que tu dises ça parce que je suis un grand fan de Rosario Dawson et j’adore Gina Carano était en fait mon idole en grandissant, et elle fait partie de The Mandalorian séries. Ouais, j’aimerais avoir l’opportunité d’auditionner pour la deuxième saison, ou je ne sais même pas s’ils ont déjà terminé le tournage, mais je suis sûr qu’ils ont une troisième saison à venir. Mais oui, ce serait certainement un de mes rôles de rêve. Non seulement à cause des autres membres de la distribution et de pouvoir travailler avec eux, mais j’adore la série. «

La décision de Lucasfilm de supprimer Carano n’était pas une décision instantanée car ils prévoyaient de faire de même depuis un certain temps maintenant. Selon de récents rapports, la société de production «cherchait une raison de la licencier pendant deux mois» et son dernier message était «la goutte d’eau». Maintenant, il reste à voir si les showrunners décident de remplacer Cara Dune de Carano dans The Mandalorian saison 3 ou de supprimer le personnage tous ensemble, bien que ce soit les options les moins plausibles car elle a été l’un des alliés les plus proches de Mando dans la série.

Tandis que The Mandalorian La saison 3 n’a pas encore reçu de date de première, vous pouvez peut-être que les deux premières saisons de la série sont actuellement en streaming sur Disney Plus.

Sujets: The Mandalorian, WWE