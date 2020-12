« The Mandalorian »: les Dark Troopers ne sont pas entièrement animés

Au moment où « The Mandalorian« Sorti l’année dernière, il était clair que ses créateurs voulaient rendre hommage aux histoires dont l’univers élargi »Guerres des étoiles« J’ai construit plus de quarante ans, dont la plupart auraient été écartés du canon officiel lorsque Disney j’achète Lucasfilm.

Jon Favreau, Dave Filoni et la société ont été en charge de récupérer des pièces de grande importance dans la mythologie des Français et ont réussi à trouver des moyens ingénieux de les réintroduire dans le canon, étant le Soldats noirs l’un de ses exemples les plus exceptionnels.

Dans la serie, Soldats noirs ont été présentés comme un projet de Moff Gideon, principal antagoniste, leur donnant une origine similaire à celle du canon « Légendes » en tant qu’unité des forces impériales. Avant de frapper l’écran, ils auraient traversé toutes sortes de phases de construction, y compris une étape dans laquelle il s’agissait de Troopers construits à partir de pièces de droïdes.

La deuxième saison de « Galerie Disney pour The Mandalorian« Révèlerait que Soldats noirs Ce ne sont pas des animations entièrement générées par ordinateur. En fait, ce sont pour la plupart des personnes en costume, dont les seules parties générées par l’animation sont les connecteurs de bras et de jambe, ainsi que les tubes autour de leur cou.

« Nous savions qu’ils devaient être joués par des cascadeurs et cela exigeait que nous ne puissions pas trop modifier les portions, mais nous devions tout de même nous assurer qu’elles ressemblaient à leur inspiration d’origine », a déclaré le concepteur de la production. Doug Chiang dans le documentaire.

Pendant l’été, Giancarlo Esposito Je prévoirais que Moff Gideon c’était un style de méchant très différent de celui Gus Fring de « Breaking Bad», Le décrivant comme« plus volatile et plus du style guerrier », révélant que pendant le tournage il en aurait cassé deux ou trois Darksabers.