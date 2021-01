« The Mandalorian »: les chapitres de « Star Wars: The Clone Wars » à voir pour comprendre la série Disney Plus

« The Mandalorian« Porte l’histoire de Guerres des étoiles au-delà de la saga Skywalker, mais réunit également les trois trilogies appliquant les meilleures parties des films originaux. Alors que le voyage de Din Djarin ne croise que l’intrigue vue dans les longs métrages, la série est également influencée par un autre grand produit de la franchise: « Star Wars: La guerre des clones « .

La série télévisée d’animation en 3D Oui CGI, il a été créé par Lucasfilm dans le 2008, débutant dans États Unis à travers de Famille HBO. La fiction de cette série se situe dans la même galaxie et saga que les films de Guerres des étoiles, mais ils racontent des histoires complètement différentes pour les personnages déjà connus des fans de la saga.

C’est ainsi que les adeptes de ses histoires ont rencontré des personnages comme Ahsoka tano Oui Bo-katan kryze, tous deux participant activement à la première saison de « The Mandalorian« Dans son format action en direct. Son histoire s’est poursuivie après les événements de «Les rebelles de Star Wars», Une autre série animée de Lucasfilm.

Par conséquent, certains téléspectateurs de « The Mandalorian«Ont mieux compris pourquoi ces personnages ont certaines attitudes avec j’envoie Oui Grogu, en plus de mieux voir le panorama général de tout l’univers de Guerres des étoiles Screenrant a préparé une liste des épisodes incontournables de « Star Wars: La guerre des clones« Si vous souhaitez également comprendre pleinement la nouvelle série de Disney Plus.

CHAPITRES DE «STAR WARS: THE CLONE WARS» VOUS DEVEZ VOIR POUR COMPRENDRE «LE MANDALORIEN»

La trilogie Death Watch

Dans «Star Wars: The Clone Wars», le Darksaber est vu pour la première fois (Photo: Disney Plus)

L’arc de l’histoire en trois épisodes de « Le complot de Mandalore« , »Voyage de tentation« Y »Duchesse de Mandalore”Présente la première exploration de la continuité du canon de la culture et Histoire Mandalorian. Pendant d’innombrables années avant la trilogie prequel, le gouvernement de Mandalore a été dirigé par la faction pacifiste « Nouveau Mandalorian».

Leurs clans guerriers sont en exil et Mandalore reste neutre pendant Clone Wars. La trilogie comprend également la version canonique de Montre de la mort, un groupe terroriste qui cherche à récupérer Mandalore et restaurer leur culture guerrière. Comme on le voit dans « The Mandalorian», Le groupe a sauvé un jeune Din Djarin des forces séparatistes pendant la Guerre des clones. La trilogie contient également la première apparition du légendaire Sabre noir, géré par le chef de Montre de la mort, Pre Vizsla.

La trilogie Boba Fett

L’origine de Boba Fett (Photo: Disney Plus)

La saison 2 de « Guerres de clones« Se termine par des épisodes »Piège mortel« , »R2 rentre à la maison« Y »Traque mortel», Dans lequel un jeune Boba Fett cherche à venger son père en tuant le Maître Jedi Mace Windu. Bien que la culture Mandalorian ne soit pas explorée dans ces épisodes, la caractérisation de Idiot Oui. Même si Boba Fett grandit pour devenir le meilleur chasseur de primes de la galaxie, cet arc en « La guerre des clones«Montre ses quelques qualités rédemptrices.

Un ami dans le besoin

Ahsoka Tano (Photo: Disney Plus)

Ayant été absent du saison 3, Montre de la mort reviens dans le saison 4 « Un ami dans le besoin», Maintenant basé à Carlac, où ils terrorisent Ming Po. L’épisode présente également le commandant en second de la Garde de la mort, Bo-katan kryze, dont la cruauté et la brutalité sont à l’honneur alors qu’il participe à l’immolation d’un village Ming Po.

Bien que largement décrit comme un allié de Din Djarin dans « The Mandalorian», La nature vilaine de Bo-katan est revenu à la fin du saison 2. Depuis sa dernière apparition, le Garde de la mort n’est plus en ligue avec Alliance séparatiste, ce qui explique pourquoi ils ont combattu les forces séparatistes dans la maison Din Djarin, Aq Vetina.

La chute de Mandalore

« Star Wars: The Clone Wars » (Photo: Disney Plus)

« Éminence« , »Nuances de raison« Y »Le sans loi”Montrez la fin des nouveaux Mandaloriens et la déstabilisation consécutive des Mandalore. L’ancien Seigneur Sith Maul, ayant survécu en étant divisé en deux par Obi-Wan dans l’univers canon, il s’allie avec le Garde de la mort et d’autres organisations criminelles, devenant le Collectif de l’ombre.

Après avoir renversé la duchesse Satine, Maul Oui Vizsla se retournent inévitablement les uns contre les autres, et Malmener tue enfin Vizsla dans un duel Mandalorian traditionnel pour le leadership. Malgré votre droit désormais légitime Darksaber Oui Mandalore, Bo-katan et une partie considérable de la Garde de la mort refuser de reconnaître un non-Mandalorian comme leur chef, et ainsi commence un autre Guerre civile Mandalorian.

L’arc final de la saison 5

Épisode dans « The Wrong Jedi » où ils accusent injustement Ahsoka Tano (Photo: Disney Plus)

Dans « Sabotage« , »Les Jedi qui en savaient trop« , »Attraper un Jedi« , Y »Le mauvais Jedi« Est injustement blâmé Ahsoka bombarder le Temple de Jedje. Avec Anakin et le Capitaine Rex parmi les rares qui croient en leur innocence, Ahsoka fuit en poursuivant les forces de la République avant d’être finalement capturé. Même si Anakin montre qu’elle a été encadrée, Ahsoka choisissez de ne pas rejoindre le Ordre Jedi et commence son propre chemin en tant qu’utilisateur de Force.

Cet arc explique comment et pourquoi Ahsoka laissé le Ordre Jedi, et fournit également un contexte pour la déception de Ahsoka avec l’ordre de l’ère des préquelles. Ahsoka n’a jamais officiellement quitté son rang de padawan, donc ce n’est jamais devenu un vrai Jedi.

Le siège de Mandalore Arc

La fin d’Ahsoka dans Clone Wars est pleine de tristesse et on comprend pourquoi elle a voyagé seule tout ce temps (Photo: Disney Plus)

Le final de la série en quatre parties de « Star Wars: La guerre des clones » Il comprend « Vieux amis pas oubliés« , »L’apprenti fantôme« , »Brisé« Y »Victoire et mort». Dans cet arc de l’histoire finale épique et tragique, Ahsoka, Rex Oui Bo-katan diriger les forces de résistance clone et Mandalorian contre la Collectif de l’ombre de Malmener à l’apogée Siège de Mandalore pendant le Guerre des clones.

La campagne se termine par le Victoire clones sur les Mandaloriens fidèles, la capture de Malmener Oui Bo-katan en tant que régent de Mandalore, mais Commande 66 et l’émergence de Empire galactique ternir rapidement la victoire. En plus de montrer comment Ahsoka survécu au Commande 66, la Siège de Mandalore souligne son alliance avec Bo-katan.