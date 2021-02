« The Mandalorian »: les 10 meilleurs personnages secondaires de la série Disney Plus

« The Mandalorian»Par Jon Favreau s’est positionné pour présenter de nouveaux personnages et explorer des recoins inexplorés de l’univers de Guerres des étoilesMais il s’est également avéré être un excellent véhicule pour les fans chevronnés de la franchise qui ont connu ses personnages et ses éléments emblématiques au fil des ans.

Dans ce cas, « The Mandalorian»Changé les règles du jeu pour présenter une figure paternelle qui n’a jamais abandonné son petit. Din Djarin est le protagoniste de cette histoire, qui rencontre Grogu, surnommé par les fans comme Bébé yoda, sur l’une de ses nombreuses aventures en tant que chasseur de primes.

Il aura un grand amour pour ce garçon et jurera de le protéger pendant les deux saisons de la série. Malheureusement, à la fin, il a dû accompagner son nouveau professeur Luke Skywalker, en se promettant qu’un jour ils se reverraient. Comme prévu, ils ils n’étaient pas les seuls personnages emblématiques qui est apparu dans la série.

Au-delà des camées importants, de nombreux personnages de soutien ont donné vie à la série, certains devenant même les favoris d’un public qui pensait avoir déjà tout vu dans la franchise de Guerres des étoiles. Screenrant a fait une petite liste des meilleurs qui ont traversé les épisodes de « The Mandalorian».

LES MEILLEURS PERSONNAGES SECONDAIRES DU «MANDALORIEN»

10. Fennec Shand

Fennec Shand (Photo: Disney Plus)

Quand Shand Fennec de Ming-Na Wen Elle est apparue brièvement dans la première saison de la série, pour être apparemment tuée quelques minutes plus tard, c’était l’une des seules vraies déceptions de la série dans une première partie stellaire. Heureusement, la saison deux a corrigé cela, réintroduisant l’un des personnages féminins les plus intéressants de la série dans le processus.

Maintenant fidèle à Boba Fett, et aussi en partie cybernétique en raison de son salut et de sa réparation, Fennec Elle est une assassine aussi forte et coriace qu’elle ne l’a jamais été, et un allié et un atout précieux, quoique peu j’envoie Oui Grogu dans les prochains épisodes de l’émission.

9. Migs Mayfeld

Migs Mayfeld (Photo: Disney Plus)

Quand Migs Mayfeld de Bill bavure Apparu pour la première fois dans un épisode de la première saison, il était clair qu’il était le seul nouveau personnage introduit avec un potentiel de développement ultérieur. Cependant, personne n’aurait pu prédire la manière dont son caractère s’est développé et amélioré à son retour dans la deuxième saison de la série.

Mayfeld a l’une des compréhensions les plus nuancées de la façon dont le monde fonctionne Guerres des étoiles, semblable à DJ dans « Le dernier jedi». Sa philosophie étonnamment complexe et son humour parfaitement sarcastique font Mayfeld un personnage résolument unique et agréable.

8. Le client

Le client (Photo: Disney Plus)

La galaxie lointaine, très lointaine regorge également de personnages fascinants qui ne sont jamais explorés avec autant de détails qu’ils pourraient l’être. Le client de Werner Herzog il est l’un de ces personnages qui apparaît brièvement dans les premiers épisodes de la série et qui n’est jamais revu.

C’est ce client qui recherche L’enfant au début de la série, et bien que son apparition soit relativement brève, ce personnage a préparé le terrain pour le ton résolument différent de la série par rapport aux autres productions de la franchise de Guerres des étoiles

7. Mythrol

Mythrol (Photo: Disney Plus)

Guerres des étoiles Il est aussi bien connu pour son grand nombre d’espèces exotiques que pour ses personnages humains bien-aimés. « The Mandalorian« Poursuit cette tendance en présentant des personnages originaux comme Mythrol de Horatio sanz., un personnage si étrange à regarder mais si attachant que beaucoup demandent déjà son retour dans la troisième partie.

Premier aperçu comme la première récompense de j’envoie dans le premier épisode de la série, Mythrol Il est connu pour tirer des blagues maladroites et fuir les ennuis chaque fois qu’il le peut, deux traits qui mènent au chaos et à l’humour lorsqu’il revient dans la saison deux.

6. Cobb Vanth

Cobb Vanth (Photo: Disney Plus)

Même si « The Mandalorian« Il a déjà annoncé de nombreuses émissions dérivées qui se trouvent à différents stades de production, si jamais il y avait un personnage secondaire qui méritait désespérément un spin-off, ce serait Cobb vanth de Timothy Olyphant. Maréchal de Mos Pelgo et l’ancien propriétaire de l’armure de Boba Fett, Cobb vanth est un personnage tiré du meilleur des westerns.

Il est un peu étrange, avec une démarche tordue et un sens de l’humour déplacé. Mais il a une relation incroyable avec Din Djarin depuis le début. Les deux travaillent si bien en équipe, ce serait vraiment dommage si la série ne permettait pas à leur personnage de revenir pour la troisième partie ou dans le futur.

5. Omera

Omera (Photo: Disney Plus)

Omera est un personnage rare dans le monde de « The Mandalorian». Aucune allégeance à une tribu ou à un groupe, aucun intérêt dans la guerre des Alliance rebelle ou reste du Empire, elle est aussi proche que le monde de Guerres des étoiles c’est présenter une personne vraiment normale: une veuve, une mère et un combattant. Tout seul.

Dans sa seule apparition dans la série jusqu’à présent, Omera est aussi l’un des seuls personnages à connaître le réel Din Djarin. Elle établit une connexion significative avec lui et son presque fils Grogu, celui sur lequel la série, espérons-le, reviendra dans le futur pour leur apporter le soutien dont ils ont besoin.

4. L’armurier

L’armurier (Photo: Disney Plus)

Avant « The Mandalorian« Je vais commencer à présenter plus, eh bien, mandaloriens, dans la deuxième saison de la série, la première saison mettait en vedette un personnage incroyable et mystérieux que beaucoup ne connaissaient que comme L’armurier, l’un des derniers membres restants de la Mandaloriens.

L’armurier était un allié précieux pour Din Djarin dans les premières étapes de son voyage, en particulier lors de la recherche de sens sous la forme d’un sceau et clan Mandalorian traditionnel. Sa scène finale, dans laquelle il combat courageusement une équipe entière de Stormtroopers, est l’une des scènes de combat les plus impressionnantes de la série.

3. Peli Motto

Peli Motto (Photo: Disney Plus)

Parfois, les meilleurs personnages peuvent être ceux qui injectent de l’humour dans une situation où cela est le plus nécessaire. Amy Sedaris c’est un visage incroyable à voir dans le monde de Guerres des étoiles, mais son caractère Devise Peli il vole toutes les scènes dans lesquelles il se trouve, agissant souvent aussi comme un conduit pour le public. De ses interactions hilarantes avec ses compagnons droïdes à son amour protecteur pour Grogu, Film c’est un joyau d’un personnage qui est toujours le bienvenu.

2. Kuiil

Kuiil (Photo: Disney Plus)

Quand Din Djarin a commencé son voyage le plus inattendu au début de la première saison de « The Mandalorian«Il était clair qu’il avait désespérément besoin d’un mentor quelconque. C’est là qu’il est apparu Kuiil, une ugnaught Cela n’aurait pas pu être plus parfait pour le travail.

De ses simples mots de sagesse, y compris l’emblématique « J’ai parlé»À ses innombrables dons et talents, à son sacrifice désintéressé en donnant sa vie à la protection de Grogu, Kuiil C’était un ami et un allié fidèle, et un personnage qui a beaucoup manqué dans la saison deux.

1. Dame grenouille

Dame grenouille (Photo: Disney Plus)

Cependant, en l’absence de Kuiil, un autre personnage d’une espèce extraterrestre a volé le cœur du public dans le Deuxième Saison. Connu uniquement comme « Dame grenouille», L’aimable extraterrestre amphibien a compliqué les projets de voyage de Din Djarin quand il a été introduit pour la première fois.

Mais grâce à la protection sans fin de ses œufs précieux, son ingéniosité à aider j’envoie Oui Grogu pour sortir de situations difficiles, et ses adorables retrouvailles avec son mari grenouille, Dame grenouille est un personnage qui a décollé d’une manière que personne n’aurait pu imaginer.