The Mandalorian: L’épisode final de la saison 2 est le mieux noté

La deuxième saison de ‘The Mandalorian’ s’est terminé avec un grand épisode qui a laissé de nombreuses réactions de fans pour y compris l’apparition d’un jeune Luke Skywalker de Mark Hamill. Bien qu’il nous ait laissé de nombreuses questions sans réponse, elles devraient trouver une réponse dans le prochain épisode ou dans certaines des productions de ‘Guerres des étoiles’ cela viendra dans le futur.

La prochaine chose à venir de la série est un regard dans les coulisses de toute la saison 2, qui viendra à Disney + le 25 décembre: « The Mandalorian revient avec une nouvelle spéciale, » Making of Saison Two « »étaient les mots dans la déclaration du service de streaming.

Chapitre 16, ‘La rescousse’, écrit par Jon Favreau et dirigé par Roseau Peyton. Montrez-nous j’envoie chassant le croiseur léger impérial où Grogu est retrouvé prisonnier de Moff Gideon, qui manie le Darksaber, étant l’objectif de Bo-Katan et Koska Reeves. Les mandaloriens viennent à la rescousse avec leurs alliés Cara Dune, Fennec Shand et Boba Fett, face à tout l’équipage.







Ce chapitre se termine par l’arrivée de Luke Skywalker et son fidèle ami R2-D2, qui ramasse Grogu pour lui apprendre à utiliser ses pouvoirs et à apprendre les voies de la Force. Din Djarin et El Niño se séparent après un adieu émouvant. L’épisode avait près de 30000 électeurs sur la page de IMDb et en fait a une note de 9,9, étant le meilleur de toute la série.

La évaluation 9.9 apporte dans «The Rescue» un groupe sélectionné de grands épisodes de l’histoire, tels que «Ozymandias» de Breaking Bad, ‘Héros’ de Shingeki no Kyojin, ‘Vichanaya Pamyat’ par Tchernobyl, ‘Les vents de l’hiver’ par Le Trône de Fer et ‘La vue à mi-chemin’ par Cavalier BoJack.