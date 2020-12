« The Mandalorian »: Le Times Mando a montré son visage

« The Mandalorian » Saison 2 épisode 7 créé et avec lui nous avons revu Djin Djarin effectuer quelque chose qui a surpris tous les fans de la série. Il est temps de revoir les moments où j’envoie la protagoniste a brisé son propre credo et a dû enlever son casque. (Spoilers à venir)

The Mandalorian chapitre 8 de la saison 1 « The Redemption », vu nos héros acculés en présence du Empire Oui Moff Gideon, protéger Grogu, connu des fans comme Bébé Yoda.

Dans ledit épisode, j’envoie est gravement blessé par une bombe, donc le droïde IG-11 Il a dû mendier à Din Djrarin qu’il va enlever son casque pour soigner ses blessures et lui mettre un analgésique, Mando a finalement accepté le simple fait qu’IG-11 est un droïde et ne compte pas comme un être vivant. C’était la première fois que nous voyions le visage de Mando dans la série.

Récemment dans le Saison 2, épisode 7 Commande «The Believer» Oui Migs Mayfield Ils infiltrent une base d’opérations d’empire pour obtenir l’emplacement exact du Star Destroyer de Moff Gideon pouvoir sauver Grogu, dans l’infiltration pour collecter des données La commande utilise un vérification de l’empire ce qui lui fait enlever son casque.

Sur le point d’être découvert par un commandant impérial, Mando est sauvé par Mayfield créant un alibi mais laissant son visage en l’air pendant quelques prises de plus jusqu’à ce qu’il lui-même Mayfield tuer le commandant pour des raisons personnelles.

« The Mandalorian » diffusé actuellement les vendredis le Disney +. La semaine prochaine sera le dernier chapitre et la troisième saison sera présentée en première Décembre 2021.