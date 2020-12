« The Mandalorian »: le réalisateur révèle des pressions pour amener Bo-Katan à l’action en direct

La deuxième saison de « The Mandalorian » est terminée. La première série de la franchise « Guerres des étoiles«En direct, il nous a présenté un grand nombre de moments mémorables, parmi lesquels l’introduction de Bo-katan kryze, dont le rôle est prévu comme principal dans la future série de Disney +.

Après avoir fourni sa voix dans la série de « La guerre des clones » et « Les rebelles de Star Wars», Katee sackhoff Je jouerais encore Bo-katan dans « The Mandalorian« sous la direction de Bryce dallas howard, qui aurait déjà servi de réalisateur dans la première saison de la série.

L’adresse de Howard il a une grande dose d’action et de spectacle visuel, les mêmes éléments qui ont été présentés à ses débuts « Sanctuaire». Elle aurait été chargée de présenter le soldat rebelle Face à la dune, qui deviendra un allié régulier dans les aventures de Vacarme.

Aussi facile que cela puisse être pour quelqu’un de son talent de présenter des personnages féminins aussi forts, Howard assure que ce n’était pas facile. Dans une récente interview avec Digital Spy, elle a partagé quelques détails sur les collaborations avec Dave Filoni pour procéder à l’introduction de Bo-Katan.

Elle commente que l’une des choses importantes était de réaliser la vision qui Sackhoff avait sur le personnage, en raison du fait qu’il a passé plus d’une décennie à la jouer. De plus, il avait le soutien de Filoni et la vision générale qu’il avait Jon Favreau a propos.

«Il y a des gens qui ont passé plus de temps là-dessus et qui ont peuplé ces personnages dans ce monde. C’était donc amusant pour moi. C’était rassembler tous les experts dans la salle et dire «c’est l’histoire qu’ils racontent. Est-ce que ça sonne bien? et que les autres l’approuvent », commente-t-il.

Il est prévu que Bo-katan réapparaître dans « Le mauvais lot« , Série animée qui se déroule entre »La guerre des clones » et « Rebelles». De plus, la franchise proposera un grand nombre de séries et de films qui alimenteront un nouvel univers narratif similaire à celui qui Disney Je m’assemblerais avec les personnages de Merveille.