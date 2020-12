« The Mandalorian »: l’acteur de Boba Fett Je ne sais pas comment il a survécu au Sarlacc

Après l’avance du retour de Boba Fett lors de la première de la deuxième saison de « The Mandalorian », le fanatiques se sont interrogés sur les détails de la façon dont le chasseur de primes a échappé au Sarlacc en « Star Wars: Le retour des Jedi »mais même pas l’acteur Temura Morrison a une idée des détails de sa survie.

Le retour de Boba Fett dans « The Mandalorian » ne semble pas durer un seul épisode, avec la conclusion du « Chapitre 14: La tragédie » où il rejoint Din Djarin Oui Shand Fennec, bien que l’ambiguïté de Morrison autour de la survie de son personnage signifie que la série ne couvre jamais ces détails ou que le acteur simplement j’etais en train de jouer être timide sur ce que vous savez vraiment.

« Oh non, je ne sais pas. Il y a pas mal de détails et je ne fais pas partie de ces gars qui en savent trop sur la vraie histoire », a-t-il partagé Morrison avec le New York Times lorsqu’il a été interrogé sur ses connaissances sur la façon dont il a survécu Fett.

«Les fans de Star Wars comprennent mieux ce qui s’est passé? Comment pouvez-vous rester en vie? Je pensais que j’étais piégé dans cet endroit? Je peux trouver plus d’informations sur Internet ».

Après la mort de Fett dans « Le retour des Jedi », une variété de romans et de bandes dessinées différents mettant en vedette le personnage jette plus de lumière sur son destination.

Avec les histoires relégué au coin « Légendes » de la franchise après l’achat de Lucasfilm de la part de Disney, ce qui les rend canon, les fans n’ont pas encore connu les détails officiels du retour du personnage.

« The Mandalorian » est transmis par Disney +.