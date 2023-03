The Mandalorian : L’absence de Cara Dune s’explique-t-elle dans la saison 3 ?

in

Disney+

La troisième saison du show se déroulant dans l’univers de Star Wars est revenue cette semaine sur Disney+.

© IMDbLe Mandalorien.

Après plus de deux ans d’attente, Le Mandalorien retourné au catalogue Disney+ avec sa troisième saison. A cette occasion, les événements ont repris fin Le livre de Boba Fett et c’est pourquoi nous avons vu Grogu et Din Djarin à nouveau ensemble, même si Luke Skywalker il l’avait pris dans la deuxième tranche.

Au-delà de cela, le grand doute des fans de Guerres des étoiles J’allais savoir comment ils justifieraient le départ de visage de dunes de Le Mandalorien. Rappelons-nous que Gina Caranol’actrice qui incarnait le personnage, a été licenciée pour ses posts polémiques et racistes sur les réseaux sociaux et la décision a été prise de ne pas la remplacer.

Dans la troisième saison de la série Disney+ le départ est justifié visage de dunes avec une seule ligne de dialogue. Presque comme se débarrasser du problème et sans entrer dans les détails, Greef Karga (Carl Weathers) il a pointé : « Après l’arrestation de Moff Gideon, elle a été recrutée par les forces spéciales ».

Outre sa participation à Le Mandalorienil avait été annoncé que Disney+ travaillait sur une nouvelle production sur laquelle on aurait pu compter Gina Carano dans votre casting. Il s’agit de Rangers de la Nouvelle Républiquequi a été annoncé mais annulé peu de temps après la confirmation du licenciement de l’actrice.

+ À quelle heure passe l’épisode 2 de la première de The Mandalorian

Le prochain épisode de la série à succès Guerres des étoiles Il arrivera mercredi prochain, le 8 mars. Ce sera le deuxième des huit que cet épisode aura et il sera présenté en première aux heures suivantes, selon le pays d’où vous regardez :

Mexique, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica et Guatemala : 2h00

Colombie, Pérou, Panama et Equateur : 3h00

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 04h00

Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 5h00

