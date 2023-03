The Mandalorian : la véritable inspiration de Jon Favreau pour la série

in

Disney+

Après la troisième saison de Le MandalorienJon Favreau a révélé l’inspiration derrière The Mandalorians.

©IMDBJon Favreau a cherché à différencier les Mandaloriens des Jedi

Jon Favreaucréateur de Le Mandalorien (qui vient de sortir sa troisième saison sur Disney+) dit quelle a été la véritable inspiration pour créer ces personnages dans l’univers de Guerres des étoiles.

Comme il l’a dit dans une interview avec diatribe d’écran, l’inspiration vient d’une variété de cultures et de religions réellesen mettant l’accent sur codes de vertu et manières d’être des guerriers. Favreau a noté que voulait que les Mandaloriens soient différents des Jedibien qu’il ait donné du crédit à George Lucas et à ses sources.

Spécifique, Favreau a révélé qu’une grande partie de l’inspiration vient du bushido.une tradition japonaise qui, selon le créateur de Le Mandaloriende Disney+, partagent plusieurs cultures : « Nous nous inspirons de quelque chose de plus que Star Wars, car c’est une culture guerrière. La voie du guerrier est le bushido et est partagée par de nombreuses cultures différentes.« .

Favreau a révélé que l’inspiration des Mandaloriens, du bushido, a fait une différence dans l’approche orientale de la Force et de l’enseignement des Jedien plus de cela, il voulait une approche plus proche de la culture guerrière.

La troisième saison de Le Mandalorienavec Pedro Pascal, est désormais disponible sur Disney+. Il y a actuellement deux chapitres de la nouvelle tranche disponibles.

