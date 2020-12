« The Mandalorian »: la séquence finale présente des similitudes avec « Rogue One »

« La rescousse », titre qui porte le dernier chapitre de la deuxième saison de « The Mandalorian », est désormais disponible, apportant sous son bras une surprise qui a fait sensation parmi les plus grands fans de « Guerres des étoiles«En ramenant l’un des personnages préférés de la franchise dans toute sa splendeur: Luke Skywalker.

Din Djarin et son équipe aurait réussi à neutraliser Moff Gideon, bien qu’ils couraient un plus grand danger que prévu. Les Soldats noirs ils seraient revenus et seraient maintenus acculés au centre de contrôle du navire. Quand tout semblait perdu, un X-Wing Entrez dans le hangar et une figurine à capuchon avec un sabre laser se frayait un chemin à travers les dangereux droïdes avec un affichage de combat exceptionnel.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « The Mandalorian »: le réalisateur révèle des pressions pour amener Bo-Katan à l’action en direct

Tout semble indiquer que ce serait Skywalker qui a reçu l’appel de Grogu dans les épisodes précédents et maintenant il est prêt à le prendre à ses côtés et à l’entraîner sur le chemin lumineux de la force. Comme si ce moment n’était pas assez passionnant, certains internautes ont réussi à mettre en évidence les parallèles entre l’apparition de Luke et un autre moment mémorable dans la franchise.

« Rogue One: Une histoire de Star Wars« Est un film réalisé par Gareth Edwards sorti en 2016 dans lequel il est raconté comment un groupe de rebelles a réussi à obtenir les plans du premier «Death Star», un mouvement qui serait crucial pour la victoire de l’alliance dans le premier volet de la saga.

Comme prévu, ils accomplissent leur mission, mais ces héros ne sortiront pas vivants de cette mission. Lorsqu’un groupe de soldats de l’Alliance commence à recevoir le signal avec les plans, un Dark Vador Il entre en scène et, armé de son sabre laser et de ses pouvoirs de force animés par la haine et la colère, il anéantit un grand nombre de rebelles tandis que, en désespoir de cause, ses compagnons parviennent à s’échapper avec les informations qui leur apporteront la victoire.

Le film représente la première apparition de Dark Vador au cinéma depuis la première de « La revanche des Sith« En 2005, et bien que le personnage ait quelques séquences tout au long du film, la nature menaçante de la fin en fait un favori incontesté des fans.

La similitude entre les deux séquences a été rapidement comparée par les internautes. Et ce n’est pas pour moins. Bien que les deux batailles présentent un contexte et un ton ambiant différents, les styles de combat sont vraiment similaires. Après tout, Luke est le fils de Vader.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « The Walking Dead » aurait un spin-off comique en développement

La présence de LukeBien que bien accueilli par les fans, il représente une nouvelle inconnue dans l’avenir de la franchise. Peut-être Grogu est décédé avec les autres étudiants de la nouvelle Académie, comme le montre « Le dernier jedi« ?

Ou se pourrait-il que les cinéastes à l’origine de cet univers audiovisuel en constante évolution trouvent un moyen de corriger (voire de redémarrer) certains événements présentés dans les suites? Ce seul temps le dira.