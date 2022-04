The Mandalorian : la saison 3 de la série repoussée à fin 2022

Les fans de »guerres des étoiles » Ils devront attendre plus longtemps pour voir le retour de Din Djarin, car même si l’on pensait que la saison 3 de » The Mandalorian » serait diffusée cet été, de nouvelles rumeurs suggèrent que la série arrivera d’ici la fin de 2022.

Même sans date de sortie officielle, les fans soulignent qu’il arrivera à l’automne et à l’hiver de cette année, similaire aux deux premières saisons de » The Mandalorian », qui sont sorties en novembre 2019 et l’autre en octobre 2022 respectivement.

De plus, Steven Weintraub, écrivant pour Collider, a déclaré que la saison 3 n’arrivera pas en été, mais à la fin de 2022. L’éditeur est connu pour partager diverses informations liées à » Star Wars », étant une source fiable des différentes productions en série.

Tous les fans espéraient voir le retour de »The Mandalorian » bientôt, car l’acteur Giancarlo Esposito, a laissé entendre que la série reviendrait dans les mois suivants. « Ils auront bientôt la saison 3 », a déclaré Esposito. « J’ai des choses à faire concernant la série pour mettre la touche finale à ce que je fais, mais je pense que ce sera cet été. Aucune date n’a encore été fixée, mais ce sera bientôt. »

Alors que la saison 3 de » The Mandalorian » manque peut-être actuellement de date de sortie solide, la star Carl Météos a confirmé que le tournage de l’émission avait été terminé à la fin du mois dernier. « C’est une enveloppe d’une galaxie très, très lointaine », a tweeté Weathers. « Merci de m’avoir invité cette saison, c’était une aventure absolue. J’ai hâte de voir la prochaine. »

Apparemment, le retard pourrait également être en partie pour éviter de saturer l’été avec les sorties de « Star Wars », car la série « Obi-Wan Kenobi » devrait faire ses débuts avec deux épisodes le 27 mai. De plus, la série dérivée du » Rogue One » arrivera bientôt, car » Andor » prévoit de faire ses débuts en 2022, avec l’acteur Diego Luna.

Cette saison 3 de » The Mandalorian » peut être d’aider à empêcher les fans de se fatiguer avec les productions de Galaxy Wars, en donnant divers contenus de la saga aux fans tout au long de l’année.