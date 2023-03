The Mandalorian : La poupée Grogu est-elle trop ridicule ?

in

Controverse dans The Mandalorian de Grogu : la marionnette du personnage est-elle meilleure ou doivent-ils utiliser la technologie CGI pour leurs séquences ? Nous ouvrons la discussion !

Le Mandalorien continue d’ajouter des épisodes Disney+ mais non sans maintenir ouverte une controverse qui existe dans l’univers de Guerres des étoiles depuis 1997 avec la première des versions spéciales de la trilogie originale où le contenu CGI a été ajouté aux trois premières entrées de la franchise, un produit de l’esprit agité de George Lucas, qui a été un pionnier dans tous les aspects des effets spéciaux à la fois pratiques et visuel pour réaliser des séquences incroyables.

Dans ce contexte, il y a beaucoup de polémiques sur Internet concernant un personnage très spécial dans Le Mandalorien. On parle du petit Groguque en general es interpretado por un adorable muñeco pero que ciertas oportunidades en las que debe moverse ágilmente como cuando da saltos impresionantes puede verse un poco ridículo entonces los defensores del CGI están seguros que el camino de las imágenes generadas por computadora sería mejor para este personnage.

Grogu a généré une polémique inattendue

OhDisney+ vous pouvez utiliser les préquelles comme référence ! Bien que dans l’épisode I, Maître Yoda ait été joué par une poupée, dans les deux épisodes suivants, le Jedi a été généré par CGI, en plus du fait que dans les deux cas, il a eu d’impressionnants duels au sabre laser dans l’épisode II contre le comte Dooku et dans l’épisode III contre Palpatine. . À cette époque, les images de synthèse n’offraient pas encore la meilleure qualité, mais aujourd’hui, de nombreux progrès ont été réalisés à cet égard.

La vérité est que, comme révélé Salon de la vanitéà de nombreuses reprises lors de l’enregistrement de séquences de Le Mandalorien dans lequel le petit apparaît Grogu, ils le font d’abord en utilisant l’adorable marionnette du personnage, puis ils reprennent la photo mais sans cet élément, laissant tout prêt à utiliser le CGI. De cette façon, on peut supposer que même les créatifs en charge de la série populaire ne sont pas d’accord sur la voie à suivre à cet égard.

Grogu est l’un des personnages les plus aimés de la série avec Pierre Pascal mais il est vrai que dans les séquences où il doit accomplir des prouesses physiques comme faire de grands sauts ou se déplacer avec agilité d’un côté à l’autre, la marionnette peut paraître quelque peu étrange. Quelle peut être la solution ? Peut-être utiliser un mélange des deux outils, la poupée en conjonction avec des images générées par ordinateur, afin de lui donner le réalisme que les fans de Guerres des étoiles regardent Le Mandalorienl’une des séries préférées de la franchise.

