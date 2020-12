« The Mandalorian »: la finale de la saison 2 est la mieux notée de toute la série

« Ceci est le chemin »: Fans de « Guerres des étoiles » Ils classent la finale de la saison 2 de « The Mandalorian » comme l’épisode le mieux noté de la série créée par Jon Fareau sur IMDb. Dans « Chapitre 16: The Rescue », écrit par Favreau et réalisé par Payton Reed, contrôle Din Djarin (Pedro Pascal) blindé poursuit le croiseur impérial prend Grogu captif.

L’enfant sensible à la force est le prisonnier du Moff Gideon, qui manie le Sabre noir, en faisant une cible pour les Mandaloriens Bo-Katan Kryze et Koska Reeves.

Les Mandaloriens organisent leur sauvetage audacieux avec leurs alliés Cara Dune, Fennec Shand et Boba Fett, face à l’équipe de droïdes Soldats noirs de Gédéon.

« La rescousse » culmine avec l’arrivée de Maître Jedi Luke Skywalker et son fidèle compagnon R2-D2, qui viennent chercher Grogu afin qu’il puisse apprendre les voies de la Force.

«Un chef-d’œuvre littéral. Il y avait une ambiance comme « A New Hope » avec une touche. Les huit dernières minutes sont les meilleures que j’ai vues dans « Star Wars » depuis la trilogie originale. Amour, sacrifice, honneur, amitié, héros, méchants, LIGHT SABERS ET LUKE SKYWALKER à leur meilleur. Grogu rencontrant R2 pour la première fois l’a rendu encore plus émouvant. «

C’est juste l’un des nombreux commentaires louant le grand dernier épisode de la deuxième saison de « The Mandalorian », il ne reste plus qu’à attendre patiemment une troisième saison pour revenir sur les aventures de Din Djarin.