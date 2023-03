The Mandalorian : John Boyega s’est déclaré fan de la série et a fait la paix avec Disney

in

L’acteur a déclaré qu’il avait pu apprécier et être fan de projets comme The Mandalorian.

©Getty ImagesJohn Boyega a récemment participé à La Mujer Rey.

L’acteur John Boyega a oublié la mauvaise expérience qu’il a eue en faisant partie de Star Wars et avec Disney, faire la paix avec ce moment de sa vie et même disant qu’il est un fan de certains des projets les plus récents, tels que Le Mandalorienqui vient de sortir sa troisième saison.

Comme il l’a raconté, faire partie de Guerres des étoiles Cela a fini par être un cauchemar pour Boyega, car a reçu de nombreux commentaires racistes de la part des fans de la franchise envers lui et Finn, le personnage qu’il incarnait dans Star Guerres : Le Réveil de la Force.

En 2020, l’acteur a souligné qu’il n’était pas d’accord avec la façon dont son personnage a fini et la promotion que Disney lui a donnée le faisant passer pour un rôle principal, mais qu’il a ensuite « mis de côté ». Boyega a également déclaré que lorsqu’il a reçu des commentaires racistes, il n’a pas reçu suffisamment de soutien de Disney.

En entretien avec Les temps, Boyega a souligné que maintenant que le temps a passé, il peut voir non seulement les mauvaises choses, mais aussi les bonnes choses qui lui ont permis de faire partie du monde de Guerres des étoiles: »les expériences, les moments amusants, les bons, les mauvais, ils font de vous ce que vous êtes lorsque vous naviguez dans l’industrie et cela a certainement été intéressant.« .

Après avoir fait la paix Boyega a déclaré qu’il était un fan de projets comme Le Mandalorienqui a sa troisième saison et de la série Obi Wan Kenobi, tous deux sur Disney+. Après avoir donné vie à Finn dans des projets de Guerres des étoilesBoyega a joué dans des films tels que avec sa propre justice, rupture et La femme roi.

