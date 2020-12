"The Mandalorian": Grogu rend maintenant votre salon dangereux

Si vous êtes toujours occupé avec la spectaculaire finale de la saison « The Mandalorian », vous pouvez ramener Grogu à la maison pour combler l’écart jusqu’à la troisième saison. Mais pas comme une peluche ou une figurine Funko-Pop, mais comme une créature mouvante et bavarde.

Une nouvelle fonctionnalité de réalité augmentée dans l’application Google le rend possible. Dès que vous entrez «Grogu», «The Mandalorian» ou «Baby Yoda» dans le masque de recherche de l’application, une petite photo du favori des fans apparaît sur un fond blanc avec la note «Regardez l’enfant en 3D». Dès que vous cliquez sur le bouton correspondant, votre caméra s’ouvre.

Commencez la journée avec Grogu

Après avoir scanné votre pièce, Grogu apparaît soudainement dans un endroit approprié. Il bouge un peu la tête d’avant en arrière et rit pour lui-même. Malheureusement, c’était tout avec l’AR-Grogu. Personnellement, j’aurais trouvé drôle si Baby Yoda sortait soudainement une tasse de thé ou des macarons de l’espace bleu plâtrés pour faire référence aux nombreux mèmes sur le net. Mais cela suffit pour le peu de plaisir entre les deux.

On me regarde au travail aujourd’hui.

Les utilisateurs d’Android à un avantage

La fonction vous permet également de prendre une photo et de la partager avec vos amis ou en ligne. La version AR de Baby Yoda peut être créée par les utilisateurs iOS et Android, mais ces derniers ont un petit avantage: ils peuvent même enregistrer de courtes vidéos et ainsi montrer Grogu en mouvement avec le reste du monde. Pour les utilisateurs iOS, la fonctionnalité est limitée aux photos.