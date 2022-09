The Mandalorian : Grogu arrivera au format Tamagotchi

guerres des étoiles

Aimeriez-vous élever la célèbre créature que nous avons vue vers la fin du premier épisode de Le Mandalorien?

©IMDBLe Mandalorien.

Lorsque Le Mandalorien arrivé en 2019 à l’écran de Disney+ est rapidement devenu l’un des meilleurs produits de guerres des étoiles depuis l’arrivée de la trilogie originale. Créé par Jon Favreaucette série nous présente un chasseur de primes que l’on découvrira bientôt s’appelle Din Djarinequi en mission tombe sur un bébé appartenant à la même race que Yoda. Par conséquent, bien qu’il soit nommé grogest communément appelé « Bébé Yoda ».

Il y avait plusieurs produits qui ont émergé avec le visage de grog et pendant un certain temps, l’une des plus innovantes était une poupée qui se déplaçait d’une manière similaire à celle du personnage de Le Mandalorien. Mais, comme tout, c’était encore un jouet avec ses limites. Ceci est sur le point de changer grâce à un nouveau produit qui vient avec le sceau de guerres des étoiles et que vous pouvez acquérir, en principe, via le site Web de amazone.

Il a été annoncé que Le Mandalorien Oui guerres des étoiles a rejoint l’entreprise derrière les Tamagotchi en créer un dédié à grog. Pour ceux qui ne le savaient pas, ces gadgets des années 90 sont de petits appareils électroniques qui ont la forme d’un œuf et contiennent une créature numérique que vous devez nourrir et entretenir pour grandir et vivre. Si vous le faites mal, non seulement il peut déprimer ou tomber malade, mais il peut même mourir.

On ne sait pas encore quelle sera la date exacte de lancement de ce jeu prometteur où l’on peut jouer à être Din Djarine et prendre soin de petit grog. Comme indiqué, tout ce que vous ferez avec lui sera directement lié à la saga de guerres des étoilesnotamment à Le Mandalorien. Cela signifie qu’il ne s’agira pas d’une simple mise à jour de l’ancien tamagotchi mais qu’il aura plus de choses entièrement dédiées aux fans.

+À quoi ressemblera le Tamagotchi de Grogu ?

Tamagotchi de Grogu Il aura un total de 12 apparences différentes qui changeront en fonction de votre souci d’en prendre soin. En ce sens, cela variera si vous ne le nourrissez pas ou si vous le suralimentez avec de la soupe de calmar, au point qu’un calmar sautera dessus. De plus, trois skins secrets sont disponibles et vous pouvez jouer jusqu’à 12 mini-jeux différents pour jouer avec grogdont les résultats varient en fonction de la façon dont vous interagissez avec lui.

