The Mandalorian: grandes questions dès la fin de la deuxième saison

La fin de la deuxième saison de ‘The Mandalorian’ c’est peut-être le meilleur de l’année 2020 en termes de séries. La production de Disney + créé par Jon Favreau est devenu un véritable succès et la clôture du dernier opus a suscité des réactions différentes parmi les fans pour l’apparition passionnante de ‘Luke Skywalker’ de Mark Hamill dans une version jeune, puisque cette fiction est après les événements de ‘Return of the Jedi’ (1983).

On voit que le petit Baby Yoda / Grogu va s’entraîner avec Luke, et il n’y a aucune information sur son avenir, mais il y a plusieurs spéculations. D’autre part, Commande / Din Djarin il reste dans le bateau avec ses compagnons sans l’enfant et ses prochaines étapes sont incertaines. C’est pour ça que Cette fin nous a laissé de grandes questions auxquelles on répondra dans le futur avec de nouvelles productions ou dans la saison 3, planifié pour Noël 2021.

+ Grandes questions que la fin de la deuxième saison de ‘The Mandalorian’ nous a laissées:

1. Où vont Luke et Grogu? Dans « Star Wars: The Rise of Skywalker », ils nous montrent un flashback de l’entraînement de Luke et Leia sur la planète similaire à Endor, l’endroit où les événements de « Return of the Jedi » ont eu lieu, et il semble être le lieu d’entraînement préféré du maître Jedi. Seront-ils là?

2. Pourquoi Grogu n’est-il pas présenté ou mentionné dans la dernière trilogie de films? Après nous avoir présenté ce personnage mystérieux avec autant de détails, il est rare qu’il soit maintenu en vie pour que sa fin soit dans le massacre de l’Académie Jedi aux mains de Ben Solo / Kylo Ren. Est-ce beaucoup plus important qu’il n’y paraît et est-il toujours caché?

3. Pourquoi l’Empire voulait-il le sang de Grogu? Au moment où Mando et Moff Gideon se rencontrent, Gideon lui dit qu’il peut l’emmener car il a déjà ce dont il avait besoin: son sang. Vont-ils tenter la résurrection d’un méchant ou la création d’un seul?

4. Moff Gideon est-il sensible à la force? Le méchant de la série donne à Mando certaines informations, comme celle qu’il a combattu avec le Dark Trooper, les armes qu’il avait téléchargées, etc. Tous les événements survenus quand il n’était pas présent: caméras de sécurité et télésurveillance ou y aura-t-il une explication plus terrifiante qui concerne Grogu?

5. Qu’arrivera-t-il au Dark Saber? L’objectif de Bo-Katan dans l’épisode était de récupérer le Darksaber, mais celui qui finit par le brandir est Mando après avoir vaincu Gideon. La tension a balayé le navire impérial quand il a été révélé que le Mandalorian était maintenant le propriétaire du Sabre noir et qu’ils devraient le vaincre au combat pour le perdre. Quand il veut le remettre à Bo, il ne l’accepte pas car il doit l’enlever après un combat. Din changera-t-il d’avis et réclamera-t-il le trône de Mandalore?

6. Qu’arrivera-t-il à Mando? Après ses adieux émouvants à Grogu, nous n’avons aucune information sur ce qui va arriver pour lui. Sera-t-il à nouveau un chasseur de primes? Restera-t-il sur une planète isolée comme juste un autre citoyen comme Cara Dune et Cobb Vanth? Va-t-il réclamer le trône de Mandalore? Les rumeurs disent qu’il pourrait devenir l’un des « Rangers de la nouvelle république », l’une des séries « Star Wars » qu’ils ont récemment annoncées.