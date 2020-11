The Mandalorian: Google et Disney présentent une application d’expérience AR – avec Baby Yoda

Avec le succès de la série à succès Le mandalorien de Lucasfilm sur Disney + Les fans de Mando et Baby Yoda peuvent s’attendre à un nouveau gadget: Google en propose un nouveau en collaboration avec Disney Expérience de réalité augmentée de la série pour les smartphones. Après “Jurrasic World” avec des dinosaures, vous pouvez maintenant jouer le cool chasseur de primes avec un favori de la foule Bébé yoda dans votre salon.

À partir de maintenant, Google propose la nouvelle application interactive dans son Play Store The Mandalorian – Expérience AR où vous pouvez réveiller les aventures du chasseur de primes dans votre propre monde. Vous pouvez interagir avec les personnages, découvrir des fonctions cachées et découvrir des scènes 3D de la première saison sur vos quatre murs. Marchez sur les traces de Mando et partez à la recherche de Baby Yoda – alias l’enfant – comme au début de la série. On ne sait pas encore s’il inclura également du contenu de la 2ème saison.

L’application AR Experience pour «The Mandalorian» est désormais disponible sur Google Play pour les téléphones Google Pixel avec 5G et certains smartphones Android avec 5G sur lesquels les services Google Play actuels pour AR sont installés. Chaque semaine, l’offre est valable Lundi de Mando Avec nouveau contenu et fonctions AR. Les propriétaires de pixels devraient également regarder en dehors de l’application autre contenu exclusif Gardez l’œil ouvert, promet Google. Que la force soit avec toi!

The Mandalorian – Season Finale en décembre

En attendant, elle bouge 2ème saison de la nouvelle série «Star Wars» «The Mandalorian» font de grands pas vers la finale de la saison en décembre. Disney + montre un autre épisode de la saison en huit parties tous les vendredis, avec le dernier Boba Fett, Bo-katan et Ashoka comme invités surprises de la galaxie lointaine, très lointaine.

En attendant, le créateur de séries Jon Favreau travaille déjà sur un 3e saison, qui entrera bientôt en production et devrait Automne 2021 sur Disney + ira au début. Pour des raisons compréhensibles, rien n’est encore révélé sur l’intrigue – une réunion avec Mando et Baby Yoda devrait être une évidence.

