« The Mandalorian » était le spectacle le plus piraté de 2020

« The Mandalorian » de Disney a été le spectacle le plus piraté de 2020.

Disney est très populaire Guerres des étoiles séries, The Mandalorian, était officiellement la série télévisée la plus piratée de 2020, a révélé TorrentFreak la semaine dernière. Alberto E. Rodriguez / L’émission, qui a débuté en novembre 2019, a remplacé Game of Thrones, qui occupait la première place pendant plusieurs années consécutives. The Mandalorian met en vedette Pedro Pascal dans le rôle principal de la série. Il parcourt la galaxie tout en protégeant «The Child». Le spectacle a été créé par Jon Favreau. La deuxième émission la plus piratée de 2020 était celle d’Amazon Les garçons. La série renverse la fiction traditionnelle de super-héros en présentant les super-héros comme des méchants tout en satirisant la politique moderne, la culture populaire, etc. Au troisième rang Westworld, HBO prend le film classique du même nom de Michael Crichton en 1973. Amazon vient compléter le top dix Vikings, CBS ‘ Star Trek: Picard, Natation pour adultes Rick et Morty, AMC Les morts qui marchent, HBO L’étranger, CW La Flècheet CW Le flash. Suite au succès massif de The Mandalorian, Disney a révélé en décembre qu’ils travaillaient sur 10 nouvelles émissions et films se déroulant dans le Guerres des étoiles univers pour leur plateforme de streaming Disney +. Une troisième saison est actuellement en pré-production. La finale de la deuxième saison a également tease qu’un prochain spin-off intitulé Le livre de Boba Fett est sur le chemin. [Via]