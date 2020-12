‘The Mandalorian’ et ses références cinématographiques Vol.1

Cela n’a jamais été un secret que George Lucas a été inspiré par des genres comme Occidental et les films de Samouraïs de sa trilogie originale, en le mélangeant avec le style de la série spéciale et en l’amenant à un autre niveau.

Maintenant le producteur de ‘The Mandalorian’, Jon Favreau, a décidé de porter l’héritage de la franchise et de s’inspirer des bandes qui ont résonné dans l’esprit de Lucas lors de la création de l’univers entier de ‘Guerres des étoiles’, c’est pourquoi nous présentons quelques-unes des références aux films classiques que nous avons pu trouver dans la série.







L’influence de cette saga japonaise peut être vue dans la prémisse principale de ‘The Mandalorian’. Dans la série manga de ‘Lone Wolf and Cub’ (plus tard adapté au cinéma), un samouraï vit diverses aventures avec un petit enfant à sa charge.

Le samouraï solitaire et le Mandaloriens ont beaucoup en commun, bien que l’enfant ‘Lone Wolf and Cub’ il n’a pas de pouvoir mystique ni de goût spécifique pour les œufs d’autres espèces, mais l’influence est très claire.







Sergio Leone a été le pionnier de spaghettietti westerns avec la trilogie, «Dollars», composée par, ‘Une poignée de dollars’, ‘Pour quelques dollars de plus’ Oui ‘Le bon le mauvais et le laid’. L’influence de l’interprétation de Clint Eastwood comme l’homme sans nom peut être clairement vu dans le caractère de j’envoie, interpreté par Pedro Pascal.

Cependant, la référence la plus directe à ‘The Mandalorian’ à la trilogie Leone, trouvée dans ‘Pour quelques dollars de plus’, dont l’intrigue est centrée sur un chasseur de primes qui fait équipe avec un autre pour finir par se faire face, ce qui a été vu lors du premier épisode dynamique de la série.







Lorsque Mando rencontre le garçon pour la première fois, le premier contact entre eux se produit lorsqu’ils touchent le bout de leurs doigts, qui est tiré directement de la bande emblématique dirigée par Steven Spielberg.

Bien que ce ne soit pas un hommage au sens traditionnel du terme, la vérité est que l’image est restée dans la psyché collective de la culture pop.







D’accord avec Pedro Pascal, Jon Favreau lui a dit de se familiariser avec le chef-d’œuvre de Akira Kurosawa, «Yojimbo», qui suit un guerrier solitaire qui trompe les méchants en les opposant les uns aux autres.

Le caractère de j’envoie a également une certaine influence sur la bande, «Sanjuro», qui a une intrigue plus légère et une approche plus comique par rapport à «Yojimbo».







Lors d’une fusillade dans le premier épisode de ‘The Mandalorian’, j’envoie Il se retrouve en infériorité numérique et fabrique un laser géant pour détruire les méchants.

Cette scène particulière est une référence claire à une scène de tournage dans l’épopée occidental de Sam Peckinpah, qui est notoirement l’un des films les plus violents jamais réalisés.