« The Mandalorian » est plus demandé que « WandaVision »

Bien que « WandaVision » ait consommé une grande partie des réseaux sociaux dans ces parties, la série n’est pas encore le programme le plus demandé actuellement sur la plateforme de streaming.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Read Dead Online » promet des cadeaux après une année record

Dans un rapport hebdomadaire de Parrot Analytics, «WandaVision» se classe troisième sur leur liste des émissions les plus recherchées à diffuser.

Le premier est «Cobra Kai» de Netflix et le second est « The Mandalorian » de Lucasfilm, qui diffuse désormais ses deux saisons sur Disney +. Il est à noter que Parrot n’a pas accès ou ne fournit pas de numéros de diffusion réels pour les services sur lesquels ces programmes sont hébergés.

Cependant, vous avez accès à certaines données et statistiques suggérant que « WandaVision » est 60 fois plus désirable qu’une émission de télévision moyenne.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Tron pourrait avoir un crossover dans « Fortnite »

« The Mandalorian », d’un autre côté, est 63,1 fois plus souhaitable, alors que « Cobra Kai » règne plus de 65,3 fois plus désirable que la série télévisée moyenne.

Comme « The Mandalorian », « WandaVision » a également une version hebdomadaire, un changement sismique par rapport au modèle marathon utilisé par Netflix Oui les services de streaming d’antan.

Les cinq premiers épisodes de « WandaVision » est maintenant diffusé sur Disney +.