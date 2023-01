The Mandalorian, Disney+ : nouvelle bande-annonce pour la troisième saison

La série »Le Mandalorien » est de retour avec une nouvelle bande-annonce pour sa troisième saison, nous laissant voir une nouvelle aventure intergalactique au sein de l’univers de la franchise »Guerres des étoiles ». Après avoir perdu son honneur en retirant son casque lors de la saison 2, le titulaire Mandalorian, incarné par Pierre Pascalil cherchera à se racheter auprès de son clan.

Pour cela, Din Djarin devra se rendre sur la planète Mandalore en compagnie de son ami populaire Grogu, mieux connu sous le nom de Baby Joda par les fans, devant affronter plusieurs assaillants sur son chemin. Dans le nouvel aperçu, vous pouvez voir le retour de Bo-Katan Kryze, joué par Katee Sackhoffaussi bien que Giancarlo Esposito comme le méchant Moff Gideon.

Pour le moment, beaucoup plus de détails sur l’intrigue de la saison 3 de » The Mandalorian » sont inconnus, mais l’équipe créative de la série a assuré que les fans de » Star Wars » auront de grandes surprises avec l’univers expansif de la franchise.

Pascal a noté que le public peut s’attendre à des moments comparables au retour choquant de Luke Skywalker dans la saison 2. « Je pense que certaines des meilleures choses à propos de la saison 1 et de la saison 2 de » The Mandalorian « ont été les surprises », a déclaré Pascal. « Il y a tellement de choses que vous allez voir… Il y a plus de secrets à garder. »

Le producteur lucasfilm a réussi à garder secret le retour de certains de ses personnages, bien que les fans aient déjà commencé à spéculer sur qui pourrait apparaître dans cette nouvelle saison de »The Mandalorian ». Le créateur d’Ahsoka Tano, dave filoniest scénariste pour certains épisodes de la troisième saison, donc beaucoup s’attendent à ce qu’Ahsoka apparaisse.

De nombreux fans soupçonnent même que la troisième saison de » The Mandalorian » reliera son histoire à la prochaine série dérivée » Ahsoka », qui aura le personnage principal comme protagoniste, bien que cela n’ait pas encore été confirmé.

La saison 3 de »The Mandalorian » sera diffusée le 1er mars à Disney+. Les saisons 1 et 2 sont disponibles dans le catalogue de la plateforme de streaming.