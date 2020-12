« The Mandalorian »: Din abandonnera-t-il le chemin du Mandalore?

« The Mandalorian » a montré tout au long de son développement, qu’il s’agit d’un programme unique en son genre. Non seulement pour avoir été la première production en direct de la franchise Star Wars à la télévision. Son style visuel et narratif en fait une sorte d’espace western qui a réussi à inclure certains des meilleurs éléments de savoir de l’univers élargi.

Un autre de ses points les plus attrayants serait son protagoniste Din Djarin, mieux connu comme j’envoie. Cela présenterait une rénovation complète de l’archétype de «l’homme sans nom», bien que dans ce cas, ce serait «l’homme sans visage», en raison de son insistance à toujours garder son casque.

La fin de la première saison aurait déjà contraint le personnage à révéler son visage dans une situation de vie ou de mort, et tout semble indiquer que ce ne sera pas une situation unique. « Le croyant», Son dernier épisode, nous permettrait une nouvelle fois de voir le visage de l’acteur Pedro Pascal, mais cette fois de manière plus longue. Ce sera j’envoie sortira de la voie de Mandalore?

Avant de pouvoir y répondre, comprenons ce qui suit Quel est le ‘Sentier Mandalore‘? C’est un credo religieux adopté par une tribu Mandalorian désignée par Bo-katan kryze comme « Enfants de la montre«Qui chercherait à rétablir les coutumes de l’ancienne tribu Mandalorian avant sa chute.

«C’est comme ça» n’est pas seulement un credo qui se répète par habitude. Il sert également de manifeste qui rappelle aux membres de cette tribu d’être fidèles à leur croyance, quel qu’en soit le prix. Ils croient qu’aucun autre être vivant ne devrait voir le visage d’un Mandalorian et si c’est le cas, le casque ne peut plus être remis, marquant un symbole de honte éternelle.

L’introduction de Vacarme dans la série et dans le monde de Guerres des étoiles cela aurait été un véritable défi pour les fans occasionnels, car « La guerre des clones » et « Rebelles« Ils auraient déjà montré que les Mandaloriens n’ont aucun problème à retirer leurs casques. La révélation de Bo-katan Vous aurez exposé vos origines en tant que membre d’une secte. Comment cela cadre-t-il avec la possibilité que Vacarme prendre un nouveau chemin?

Le nouvel épisode de la série présente une situation extrême dans laquelle Din, dans ses tentatives de traquer Gédéon et revenir à Grogu, se voit dans la nécessité de retirer son armure pour s’infiltrer en tant que transporteur d’un véhicule cargo impérial, ce portant un casque du côté ennemi.

Cependant, quand il est obligé de révéler son visage à moins d’être attrapé (et accessoirement pour pouvoir obtenir les informations dont il a besoin), il le fait. Ce n’est pas une décision facile pour l’équipe, mais il semble trop bien gérer la situation. C’est à quel point c’est important Grogu pour lui.

Puisque la série ne nous a pas permis de voir les pensées de son protagoniste (jusqu’à présent), il est difficile de savoir ce qu’il ressent face à cette situation. Se pourrait-il que la rencontre avec Bo-katan Oui Boba Fett vous ont-ils fait repenser votre credo? Pouvez-vous toujours vous considérer comme membre de « Enfants de la montre« ?

Et peut-être, parce qu’il a été forcé de le faire par les circonstances plutôt que par lui-même, cela lui donne une chance de rester fidèle à la croyance. Aussi, la conversation avec Mayfield propose une interprétation au personnage dans laquelle il est prêt à donner une torsion aux règles pour rester en vie.

Il est clair que Vacarme Il continuera à être un Mandalorian, même s’il décide de ne pas s’en tenir à son ancienne «manière». La franchise a montré qu’il existe de nombreuses autres qualités qui définissent les Mandaloriens au-delà du fait qu’ils enlèvent leur casque ou non. Pour l’instant, il ne reste plus qu’à voir la direction que prendra le personnage dans les saisons à venir.