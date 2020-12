"The Mandalorian": De quoi pourrait bien s’agir la saison 3?

La deuxième saison de « The Mandalorian » est terminée, il faut maintenant environ un an pour attendre la prochaine saison. Mais comment cela pourrait-il continuer? Il est temps de jouer un peu avec les théories.

Attention, spoilers! La liste suivante fait toujours référence à la deuxième saison « The Mandalorian ». Vous continuez à lire à vos risques et périls.

Grogu comme padawan

« Bonjour! Est-ce que c’est la classe Comment devenir un Super Jedi? »

Alors que Din Djarin est toujours en deuil après Grogu, nous réfléchissons à la façon dont l’enfant trouvé pourrait continuer dans la saison 3. Une possibilité est que nous regardions des extraits de lui alors qu’il est formé comme padawan par Luke Skywalker dans son école Jedi.

Grogu sera certainement présenté dans la saison 3 car il est beaucoup trop important pour la société Disney pour être supprimé. Pensez à toutes les marchandises sur lesquelles Disney ne gagne pas peu d’argent. Il est également si populaire auprès des fans de « The Mandalorian » que Disney risque de faire face à une tempête de merde s’il n’est pas vu.

Si Grogu est dans le temple de Luke, il est également possible qu’il y rencontre le jeune Kylo Ren. Comme nous le savons dans la trilogie de la suite, Kylo Ren, ou à l’époque Ben Solo, y a été formé par Luke Skywalker – avant de revenir plus tard et de mettre le temple en ruines.

Saut dans le temps entre les saisons 2 et 3

Sautons-nous plusieurs années dans le futur?

Alternativement, il pourrait y avoir un saut dans le temps plus important, de sorte que Grogu soit déjà bien avancé dans son entraînement. Avec ses compétences et ses connaissances acquises, il pourrait être une aide précieuse pour Din Djarin si la saison prochaine devait être consacrée à la reprise de Mandalore. Grogu pourrait aider à unir les différents clans Mandalorians. Ce qui nous amène au point suivant …

Se préparer pour une autre bataille de Mandalore

Vont-ils se battre ensemble pour Mandalore?

Puisque Din Djarin est désormais en possession de l’épée noire et que Bo-Katan tient à Mandalore, ils pourraient également se préparer ensemble à la reconquête de la planète. Il est concevable que dans la saison 3, ils commencent à rassembler une armée avec laquelle affronter l’Empire. La saison 4 se concentrerait alors sur la bataille de Mandalore.

La chose avec l’épée noire …

Ensuite, il y aurait toujours le problème avec l’épée noire. On se souvient: dans la finale de la deuxième saison « The Mandalorian », Moff Gideon a expliqué aux personnes présentes que l’épée noire ne peut pas simplement être transmise, mais doit être conquise au combat. Il est donc désormais en possession de Din Djarin, même si Bo-Katan le voulait.

Mais sans l’épée noire, elle ne pourra pas revendiquer le trône de Mandalore. Alors, est-ce que cela se révélera être un combat entre elle et Din Djarin après tout? La seule question serait de savoir quel pourrait être le déclencheur, car les fronts ont été clarifiés: Mando n’a jamais voulu que sauver Grogu. Il n’a aucun intérêt pour l’épée noire ou l’épine de Mandalore. Situation difficile …

Changement de focus dans la saison 3 de Mando à Boba Fett

Qui est ici dont l’acolyte!?

Dans la scène post-crédit de la deuxième finale de la saison « The Mandalorian », il a été révélé que Boba Fett recevra sa propre série en décembre 2021: « The Book of Boba Fett ». Et la troisième saison de « The Mandalorian » devrait également commencer à cette époque. Une théorie est que « The Book of Boba Fett » sera le titre de la troisième saison de « Mandalorian ». Après tout, Din Djarin a terminé avec succès sa mission d’amener Baby Yoda à un maître Jedi.

Contre cela, cependant, parle que le cascadeur de la star « Mandalorianne » Pedro Pascal a déjà révélé qu’il serait certainement de retour dans la saison 3. De plus, en raison de son armure Beskar, Mando est l’un des chasseurs de primes les plus flagrants encore en vie. Même les Dark Troopers ne peuvent pas lui faire de mal. Ce serait assez stupide de l’écarter de la série.

Et le Grand Amiral Thrawn?

Y aura-t-il des retrouvailles avec Ahsoka Tano (Rosawio Dawnson) dans la troisième saison de « The Mandalorian »?

Dans l’épisode 5 de la deuxième saison de « The Mandalorian », son nom est mentionné pour la première fois: Grand Amiral Thrawn. Alors jouera-t-il un rôle dans la saison 3? Est-ce possible, bien sûr, mais aussi probable? Je suppose que non, nous ne verrons pas Thrawn dans « The Mandalorian ». Bien qu’il ait été introduit dans la série, c’était plus pour ouvrir la voie à la série solo d’Ahsoka Tano.

Même si rien n’est connu sur le contenu de la série, je peux bien imaginer que l’accent est mis sur sa recherche d’Ezra – et avec elle son argument avec le grand amiral Thrawn. Elle n’apparaîtra probablement même plus dans « The Mandalorian ». Mais qui sait …