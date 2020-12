The Mandalorian corrige enfin l’un des plus grands abandons de Star Wars de tous les temps

Lorsqu’une franchise est aussi répandue, interconnectée et en croissance continue que le Guerres des étoiles univers, il est difficile de présenter des histoires qui satisfont tous les fans. Une telle plainte de longue date de Guerres des étoiles les fans parlaient de la mort plutôt embarrassante qui a été infligée au chasseur de primes Boba Fett dans Le retour du Jedi. Mais heureusement, la franchise est prête à réparer ses torts et dans le dernier épisode de The Mandalorian, il rachète sa plus grande erreur – envoyer Boba à sa «mort» inattendue.

[Spoilers ahead for The Mandalorian Season 2 episode 6, « The Tragedy »]

Boba Fett a été introduit pour la première fois dans la trilogie originale

Pour ceux qui ont réussi à bloquer la conclusion étrange conçue pour Boba Fett dans la trilogie originale, voici un flashback indispensable. Boba a été introduit pour la première fois dans le Spécial vacances Star Wars dans un segment d’animation préféré des fans qui s’est avéré être l’un des rares moments forts de l’émission plutôt sombre. Il est ensuite revenu pour sa première apparition en direct dans The Empire Strikes Back, commandé par Dark Vador pour capturer Han Solo. Après que Solo ait survécu en étant gelé dans la carbonite, Vader l’a confié à Boba, qui voulait collecter une prime sur lui auprès de Jabba le Hutt. Même si Boba n’avait à peine aucune réplique dans le film et très moins de temps à l’écran, il est toujours devenu le chasseur de primes préféré de tout le monde.

Lorsqu’un puissant méchant comme Dark Vador devait mettre en garde (oui, attention) Boba Fett, en précisant qu’il ne devait «désintégrer» personne dans sa mission de capturer le Faucon, il était fantasmé qu’il se révélerait être un vilain mal. Pour un tueur à froid comme Vader, avertir Boba de se retenir était tout l’indice Guerres des étoiles les fans devaient imaginer le niveau de puissance qu’il pouvait afficher.

Le retour du Jedi a continué avec le voyage de Boba sur Tatooine, où les sauveteurs de Solo – la princesse Leia, Luke Skywalker et compagnie – ont également été capturés et condamnés à mort par Jabba sur sa barge à voile, qui a décidé que ses prisonniers seraient nourris au terrifiant Sarlacc. Mais bientôt le chaos s’est ensuivi lorsque Luke s’est libéré, suivi peut-être de la mort la plus soudaine et la plus caricaturale que personne d’autre dans l’histoire de Guerres des étoiles avait été soumis à.

Boba Fett s’est engagé dans le combat, pour être éliminé par un Han Solo aveuglé qui a accidentellement cassé son jetpack, envoyant le chasseur de primes se précipiter vers sa mort évidente dans la fosse de Sarlacc. Oui, un personnage préféré des fans a été littéralement traité d’une fin réservée uniquement aux personnages secondaires.

Mais The Mandalorian a rectifié ce défaut de la manière la plus spectaculaire

Dans son premier épisode de la saison 2, « The Marshal », The Mandalorian a suivi Mando dans sa mission de trouver plus de Mandaloriens pour l’aider dans sa mission d’unir Grogu avec les Jedi. Il s’est retrouvé sur la planète Tattooine et s’est retrouvé face à face avec Cobb Vanth qui n’est pas Mandalorian mais portait une armure plutôt familière – l’armure verte très emblématique et le casque portés par Boba Fett.

L’épisode n’a pas laissé les spéculations des fans se déchaîner, car à la fin, après que Mando a réussi à sécuriser l’armure de Vanth et a été vu quitter la planète avec The Child, une silhouette solitaire vêtue de robes sombres les a regardés de loin. Alors qu’il se retournait, les téléspectateurs ont été assommés dans le silence après avoir vu le visage cicatrisé de l’acteur Temuera Morrison qui jouait à l’origine Jango Fett, le père de Boba.

Mais des théories de fans sauvages ont surgi, allant de lui étant un autre double de Jango Fett à celui de Boba. Eh bien, ce dernier gagne en tant que dernier épisode de The Mandalorian, «The Tragedy», confirme enfin qu’il s’agit bien de Boba Fett. Et ce n’est pas tout – l’épisode continue et rachète la sortie mortifiante du personnage dans la trilogie originale.

Boba Fett est maintenant Team Mando

Mais il n’en est pas un quand l’épisode commence! Comme nous l’avons vu pour la dernière fois, Mando se dirigeait vers Tython avec Grogu pour une nouvelle mission – asseoir The Child sur la « pierre magique » comme indiqué par Ahsoka Tano. Soudain, un navire assez familier, le Slave I, atterrit près d’eux et de lui remonte Boba Fett qui se présente par son nom, mettant fin aux spéculations. Incapable de sortir Grogu de son champ de force, Mando va de l’avant pour avoir une impasse tendue avec le chasseur de primes alors que Boba demande son armure et en retour, il promet de protéger le duo. Comme prévu, Mando n’est pas disposé à le rendre car Boba ne correspond pas aux détails techniques nécessaires pour posséder légitimement l’armure.

Mais bientôt, leur mini-argument est mis de côté alors que Moff Gideon, qui, si vous vous souvenez avoir suivi le Razor Crest, attaque le trio avec une armée de stormtroopers, bien que nous ne nous plaignions pas. Nous n’avons jamais vraiment pu voir à quel point Boba peut être méchant et cet épisode vise à résoudre chaque déception alors que le Pistolero montre ses compétences exemplaires en battant impitoyablement les stormtroopers, tout en tissant de manière experte son personnel d’une manière qui n’est rien de spectaculaire. Et une fois qu’il enfile son armure (tirée de la crête du rasoir sans pour autant La permission de Mando parce que bon, il est LE Boba Fett), il est impossible de ne pas regarder la bouche ouverte car les troupes impériales sont forcées de retourner à leurs navires.

Il est rapidement révélé que Moff Gideon était une distraction pour obtenir son prix – Grogu, qu’il arrache avant que Mando ne puisse le rejoindre. Mais le chasseur de primes n’est plus seul puisque Boba Fett promet une fois de plus d’assurer la sécurité de The Child.

Donc, ce sont deux cliffhangers résolus – que la figure masquée était en effet Boba et il est du côté de Mando, ce qui ne sera pas une bonne nouvelle pour l’Empire. Comme la fin spécifie clairement qu’il prévoit de rester à cette époque, nous pouvons nous attendre à une version détaillée de la façon dont il a survécu à la fosse de Sarlacc, de ce qu’il avait fait pendant toutes ces années et pourquoi n’a-t-il pas récupéré son armure de Cobb. Vanth. Vous pouvez rattraper le dernier épisode de The Mandalorian maintenant en streaming sur Disney +.

