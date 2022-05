in

Disney+

The Mandalorian travaille sur sa saison 3 et ces dernières heures un indice est apparu sur sa date de première sur Disney+.

©Disney+The Mandalorian: confirmez quand la saison 3 sera diffusée sur Disney +.

le service de streaming Disney+ C’est l’un des plus demandés aujourd’hui au monde, car il dispose d’un large catalogue de marques intéressantes pour les téléspectateurs. L’un d’eux est guerres des étoiles et ses fans peuvent profiter de toute la franchise à portée de main, mais parmi les dernières réalisations, celle qui a attiré le plus d’attention est Le Mandalorien. Que sait-on de sa saison 3 ?

Alors que la plateforme apparaissait à peine comme une option idéale pour ses abonnés et ne disposait toujours pas de la bibliothèque de productions qu’elle tient à jour, l’émission créée par Jon Favreau a dynamisé la plate-forme de manière remarquable. Leur phénomène a été expliqué début avril, lorsqu’ils ont annoncé que est la série la plus regardée sur Disney+ avec 8,38 milliards de minutes regardées.

Le casting principal de l’émission Disney+ Il est revenu sur le plateau d’enregistrement en octobre de l’année dernière et le tournage s’est terminé il y a quelques semaines. Ils sont donc déjà entrés dans la phase de post-production pour lancer les épisodes suivants. Rappelons-nous que Gina Caranointerprète de Cara Dune, Elle a été licenciée début 2021 et aucune nouvelle sur le personnage n’a encore été officialisée.

Le deuxième volet s’était terminé avec l’entrée déjà mythique de Luke Skywalker, parti chercher Grogu pour débuter sa formation loin de Din Djarin. Cependant, dans Le livre de Boba Fett il y avait un chapitre qui leur était dédié et enfin le petit Baby Yoda est revenu avec le guerrier mettant en vedette Pedro Pascalqui possède également le sabre noir.

+ Quand est-ce que la première de la saison 3 de The Mandalorian?

Mardi, le magazine Salon de la vanité ont célébré les projets Star Wars avec des photographies inédites, mais en même temps, ils ont révélé des informations importantes. Comme révélé, saison 3 de Le Mandalorien sera disponible sur la plateforme Disney+ fin 2022 ou début 2023. Pour le moment, une date de sortie exacte n’a pas été confirmée, mais c’est une estimation à savoir qu’il manque de moins en moins pour les nouveaux épisodes.

Si vous étiez toujours abonné à Disney+, vous avez encore le temps de le faire pour pouvoir profiter du contenu exclusif de la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici. Qu’est-ce que tu attends?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂