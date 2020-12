« The Mandalorian » confirme l’origine des Dark Troopers

Introduit plus tôt cette saison, Soldats noirs ils appartenaient au reste impérial dirigé par Moff Gideon. Bien qu’ils aient été enveloppés de mystère pour presque toute son existence À l’écran, la finale de la saison deux a répondu à quelques questions persistantes sur les méchants. (SPOILERS À VENIR)

Vous pourriez aussi être intéressé par: La saison 5 de « My Hero Academia » révèle la date de sortie officielle

« La rescousse » commence avec Din Djarin et sa bande à la recherche d’une navette impériale de classe Lambda. Il est rapidement révélé qu’ils ont trouvé l’emplacement de Pershing et le recherchent. Une chose en amène une autre et Djarin à côté Face à la dune il monte enfin dans la navette et le sympathisant impérial est capturé.

Peu après Pershing renverser la soupe sur le Soldats noirs, commentant qu’ils ne sont pas des soldats de plomb comme les Stormtroopers originaux. Au contraire, le lot actuel de Dark Troopers de Gédéon C’est la troisième itération du groupe et le premier ensemble desdits droïdes à être construit.

Pershing suggère que la seule chose qui empêche les Dark Troopers de devenir les la meilleure arme est que les humains ne l’utilisent pas de l’intérieur.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Tout droit dans votre enfance!, Gogeta phase 4 arrive dans Dragon Ball FighterZ

En tant que tel, l’origine est un clin d’œil direct aux débuts des personnages dans l’histoire de « Star Wars Legends », en particulier dans les événements de «Star Wars: Dark Forces».

Dans Forces obscures, Rom Mohc a traversé deux phases de développement de Soldats noirs avant d’atteindre un succès maximal avec la phase trois.