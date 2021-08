« The Mandalorian » commence le tournage de la saison 3 en septembre

« The Mandalorian » a non seulement le mérite d’être l’un des premiers blockbusters du catalogue Disney+ après le lancement de la plateforme en 2019. Il a aussi le mérite d’être la première série live action de la franchise Star Wars, renouvelant le l’intérêt des fans et du grand public suite aux résultats inégaux de la trilogie suite.

Bien que Lucasfilm ait annoncé une nouvelle gamme de productions qui serviront de complément à cette nouvelle ligne narrative de la saga, The Mandalorian reste un favori incontesté, il fait donc toujours partie de leurs plans futurs, gardant sa troisième saison en développement seulement quelques de mois après la fin de la diffusion de la saison précédente.

Les récents commentaires de l’acteur Giancarlo Esposito anticipaient non seulement son retour en tant que Moff Gideon dans la nouvelle saison, mais cela pourrait également commencer avec son tournage très bientôt, information qui a été confirmée par Carl Weathers, qui assure que « The Mandalorian » commencera par son tournage en septembre et qu’il reviendra réaliser un des épisodes de la série.

Lors de son apparition à Steel City Con, Fandom Spotlite rapporte que Weathers a discuté de certains détails sur la série Lucasfilm, confirmant qu’il reprendra son rôle de Greef Karga. Et maintenant, nous allons commencer une nouvelle saison de The Mandalorian le mois prochain. Oui, et je serai à nouveau devant la caméra et je dirigerai à nouveau », a commenté l’acteur.

Actualmente, Pedro Pascal, protagonista de la serie, se encuentra ocupado con la serie de HBO “The Last of Us”, aunque eso no ha detenido a Disney en el pasado, debido a que Din Djarin, su personaje, usa casco la mayor parte du temps. Même l’acteur n’était pas physiquement présent lors du tournage de « Sanctuary », épisode de la première saison.

La première de la troisième saison de « The Mandalorian » pourrait avoir lieu jusqu’à la fin de 2022, en raison de la date à laquelle sa production commencera, bien que cela ne signifie pas que nous devrons attendre si longtemps pour revenir dans le monde de Star Wars, puisqu’en décembre Disney + devrait présenter en avant-première la première saison de son premier spin-off : « The Book of Boba Fett ».