The Mandalorian : combien d’épisodes reste-t-il pour sa fin ?

Ce mercredi, le troisième des épisodes qui façonnent la nouvelle saison de l’émission Disney + sera présenté en première.

© IMDbLe Mandalorien.

Il y a tout juste deux semaines Disney+ a commencé à diffuser une nouvelle saison de Le Mandalorien. C’est le tiers de la production qui Jon Favreau créé et doit Pierre Pascal comme son chiffre le plus élevé. En plus d’installer la plateforme de streaming sur le marché, elle est considérée parmi les meilleures histoires de Guerres des étoiles depuis les années 70.

En cette nouvelle saison de Le Mandalorien nous avons vu la rencontre de Grogu avec din djarin, malgré le fait qu’ils s’étaient séparés vers le deuxième volet. Il se trouve que cela renvoie à une autre série de Disney+, Le livre de Boba Fettoù nous avons vu que le petit Grogu son ami lui manquait trop pour se concentrer sur l’entraînement des jedi.

Pour cette raison, Luke Skywalker l’a renvoyé à din djarin Et c’est ainsi qu’il l’a rejoint dans cette saison au cours de laquelle il cherche à récupérer ce qu’il a perdu : l’accès à la religion mandalorienne, dont il a été excommunié pour avoir enlevé son casque et montré son visage, ce qui viole directement les mandats qu’ils ont. .

Ce mercredi, le troisième épisode de l’émission sera diffusé, qui a encore un long chemin à parcourir. À la fin de la troisième saison de Le Mandalorien encore plus d’un mois à faire. Au total, il reste cinq chapitres dans la fiction dirigée par Pierre Pascal avant de connaître sa fermeture.

+L’autre série Star Wars très attendue

Parmi les succès remportés par Disney+ de l’univers Guerres des étoilesil existe une autre série qui a été très bien accueillie et a commencé à être diffusée en 2022. Il s’agit de Andor, qui avait un premier épisode de 12 épisodes et un second en cours de tournage qui est toujours en cours. Il devrait être tourné jusqu’en août de cette année, nous ne le verrions donc qu’en 2024.

