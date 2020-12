The Mandalorian Chapter 14 – La route se termine

L’épisode de cette semaine de The Mandalorian nous emmène dans un endroit ancien pour rencontrer de vieux ennemis et nous conduire à la fin du jeu …

Les choses ne ralentissent pas dans l’épisode de cette semaine de The Mandalorian qui, en dépit d’être le plus court de la saison, emballe dans une quantité folle d’action. Il est clair que nous nous dirigeons vers la fin de la saison et il y a beaucoup à déballer, alors allons-y!

Méfiez-vous des spoilers, cependant, et assurez-vous de rattraper le récapitulatif de l’épisode précédent ici: Chapitre 9, Chapitre 10, Chapitre 11, Chapitre 12, Chapitre 13.

La destination

Chapitre 14, intitulé de façon inquiétante ‘La tragédie‘reprend à peu près là où nous nous sommes arrêtés de l’épisode précédent. Étant donné un emplacement par Ahsoka Tano, Din Djarin arrive sur la planète Tython et localise rapidement la «pierre de vue» où il doit placer Grogu (toujours en train de s’y habituer) dans l’espoir qu’il contactera la Force. Ce faisant, il pourrait appeler un autre Jedi qui pourrait peut-être le former.

Cet épisode est assez simple, mais néanmoins percutant. C’était génial de nous voir aller directement à l’endroit suivant dans cet épisode sans aucun «arrêt au stand» entre les deux. J’avais très hâte de voir Tython, qui a été introduit pour la première fois comme un ancien emplacement des Jedi dans les anciennes histoires de l’Univers élargi (plus tard re-canonisé dans Docteur Aphra).

Cela semble différent de celui prévu, mais il est clair que cette planète a des saisons réelles et nous la voyons simplement à une période différente de celle habituelle. Il est clair que Tython n’a pas vu beaucoup d’action et parvient à dégager les mêmes vibrations isolées que Ahch-To l’a fait dans les films Sequel.

Une fois placé sur la pierre de vision, Grogu tend effectivement la main avec la Force, tirant autour de lui une sorte de cylindre d’énergie qui ne peut pas être pénétré physiquement. Tout ce que Din espérait voir arriver, cela se produit. Tout va bien jusqu’à ce qu’un navire familier (pour les fans en tout cas) arrive …

Devine qui est de retour?!

C’est l’esclave moi !! Putain de merde. J’ai failli tomber de ma chaise quand je l’ai vu (et je savais que ça allait arriver). Le vaisseau spatial emblématique ne peut signifier qu’une chose: Boba Fett est de retour. Bien que nous ayons vu un aperçu de lui à la fin du premier épisode de cette saison, les fans ont été impatients de voir comment cette petite taquinerie porterait ses fruits. Aujourd’hui apporte des réponses, avec une charge de coups de pied.

Boba a suivi Din Djarin dans le but de récupérer son armure; celui que Din a obtenu de Cobb Vanth. Il est ici pour conclure un accord, cependant, et cela ressemble à un Boba Fett résolument différent de ce que nous avons vu dans les histoires précédentes. Il offre à Din un échange: l’armure en échange de son aide à protéger l’enfant des autres.

Boba n’est pas seul non plus et a amené Fennec Shand (Ming-Na Wen) avec lui pour l’aider. Alors oui, nous avons DEUX personnes de retour de la mort supposée et décidément changé pour l’expérience. Boba et Shand se sentent tous les deux plus humbles que lors des rencontres précédentes, ayant eu une seconde chance, ils semblent vouloir vraiment faire les choses bien / être honorables plutôt que de se soucier d’eux-mêmes.

De toute évidence, il reste ici des questions sans réponse. Je veux dire, si Boba savait que Cobb Vanth avait son armure, et que cinq ans se sont écoulés depuis son évasion du Sarlaac, pourquoi n’a-t-il pas récupéré son armure plus tôt? Il a toujours un navire, alors qu’est-ce qui le retenait sur Tatooine. Vraisemblablement, ce sont des choses auxquelles nous aurons des réponses dans la prochaine série dérivée de Boba Fett en cours de tournage, mais elles me font toujours réfléchir.

Quoi qu’il en soit, Boba et Shand ont suivi Din jusqu’à Tython et c’est une bonne chose qu’ils se soient présentés quand ils l’ont fait. Le traqueur de Moff Gideon a amené le Remnant Empire au même endroit, et le trio doit travailler ensemble pour repousser les Stormtroopers et protéger Grogu jusqu’à ce qu’il ait terminé.

Une fusillade Rodriguez

Robert Rodriguez a réalisé cet épisode et cela se voit dans presque tous les plans. Ce n’est pas plus évident que dans le fouet absolu d’une fusillade. La bataille contre les Stormtroopers prend une partie importante du temps de diffusion de l’émission et c’est une pure dose d’adrénaline.

Si vous avez vu d’autres films de Rodriguez, les séquences d’action vous sembleront familières (dans le bon sens). Il y a une personnalité dans l’action, parvenant à se rapprocher de l’action, donnant à chaque impact un «punch» viscéral sans être déroutant. Le résultat est tout un tas de moments de «merde sacrée» alors que nous voyons Boba Fett être le dur à cuire que nous avons toujours espéré voir à l’écran. Et cela sans parler des hommages directs aux propres combats de Rodriguez en Desperado (que vous devriez regarder si vous ne l’avez pas fait).

Grogu, perdu dans la médiation et les contacts, reste inconscient de ce qui se passe et Din n’a d’autre choix que d’essayer de retenir les forces de l’Empire jusqu’à ce que ce soit fini. Entre les trois, en particulier une fois que Boba a de nouveau revêtu son armure (un moment épique qui est un pur service de fans mais qui fonctionne néanmoins), ils sont capables d’envoyer les Stormtroopers emballer.

Leur victoire est de courte durée, cependant, car le croiseur de Gideon rejoint la bataille. Détruisant rapidement le Razor Crest (mec, ce navire l’a traversé cette saison), Gideon envoie les Dark Troopers, nous avons vu quelques épisodes redescendre pour attraper Grogu. Ayant posé son jetpack plus tôt, Din est impuissant à suivre, et toute tentative d’abattre les Dark Troopers pourrait blesser l’enfant.

J’adore voir les Dark Troopers en action. En tant que fan de l’ancienne UE et des jeux vidéo, c’est cool de voir ce concept prendre vie. Je suis content qu’ils soient encore fondamentalement des droïdes (et donc probablement pas liés aux plans de Gideon pour l’Enfant), même si j’espérais que leur introduction serait un peu plus… mouvementée. Je veux dire, ils n’ont pas fait grand-chose que certains soldats de base du jetpack n’auraient pas pu faire.

J’espère que nous les verrons passer un peu plus d’action dans les prochains épisodes alors que Din et ses amis se lancent dans une mission de sauvetage.

Réponses et légendes

Comme cela a été le cas avec la plupart des épisodes de cette saison, les fans ont droit à quelques réponses sur les événements qui se déroulent dans la galaxie lointaine, très lointaine, tout en laissant quelques questions supplémentaires. Nous avons obtenu des réponses sur Boba Fett, qui a lui-même réussi à répondre à quelques questions persistantes sur Jango Fett.

Depuis La guerre des clones, L’héritage de Jango Fett (et donc de Boba) a été remis en question. Une ligne de dialogue improvisée dans la deuxième saison de la série animée a apparemment remis en question tout ce que nous pensions savoir sur le personnage. Lors d’une conversation avec Obi-Wan, le Premier ministre Almec sur Mandalore a déclaré que «Jango Fett était un chasseur de primes ordinaire. La manière dont il a acquis cette armure me dépasse.

Compte tenu de la quantité de savoir remplie pour Jango Fett grâce aux bandes dessinées et aux livres de l’univers élargi à l’époque, cette seule ligne a tout jeté par la fenêtre. Ou c’est ce que nous pensions. L’épisode d’aujourd’hui réhabilite une grande partie de cela et parvient à incorporer une partie de cette vieille tradition.

Boba Fett montre son «code de chaîne» pour prouver à Din qu’il possède l’armure. Din apprend que Jango était initialement un enfant trouvé, donc pas de Mandalore (tout comme lui), et Boba mentionne comment son père a même riposté pendant la guerre civile Mandalorian. C’est une mention chargée.

Il ne peut évidemment pas faire référence au coup d’État que nous avons vu se produire pendant La guerre des clones (Jango était déjà mort), donc ça doit être quelque chose qui s’est passé dans le passé de Jango, avant que Boba ne soit là. Dans Legends / EU, Jango a en effet pris part à une guerre civile Mandalorian qui a eu lieu peu de temps avant les événements de The Phantom Menace, une guerre qui a pris fin lorsque les Jedi sont intervenus et ont vaincu les forces de Jango.

Dans les anciennes histoires, cela donnait aux fans une raison de la méfiance et de la haine de Jango envers les Jedi. De toute évidence, la mention rapide de Boba dans l’épisode d’aujourd’hui ne re-canonise pas tout cela, mais elle ouvre certainement la porte à la reprise de certaines de ces histoires, tout en replaçant fermement Jango et Boba dans les rangs du Mandalorian. Le vôtre Almec!

La mise en scène

Avec Grogu capturé par Moff Gideon (avez-vous vu ces petites menottes de bébé?!), Il est temps pour Din de rassembler ses amis et de sauver sa jeune charge. Assez drôle, c’est à peu près exactement la configuration que j’ai mentionnée dans mon grand article de spéculation sur la direction de l’émission.

Il est clair que nous nous dirigeons vers une énorme confrontation contre Moff Gideon, probablement à bord de son propre navire, mais cela nécessitera beaucoup d’aide. Boba et Shand ont déjà accepté d’aider, et il semble que Din devra évincer Mayfeld (le personnage de Bill Burr de la première saison) des «Karthon Chop Fields» où il a été condamné à purger son temps.

Cela me fait me demander si nous finirons par voir tout l’équipage du chapitre 6 qui a été laissé derrière par Din, ou si nous allons simplement obtenir plus de Mayfeld. Je ne serais pas non plus surpris de voir Din traquer et recruter Bo-Katan et d’autres amis pour l’aider contre Gideon. En bref, je soupçonne que nous verrons un épisode de style « arrondir le groupe » la semaine prochaine alors que la finale amènera tout à une bataille épique.

Il y a beaucoup de potentiel pour plus d’action épique et de surprises dans ces derniers épisodes. Et cela sans parler de qui pourrait venir répondre à l’appel de Grogu. Il a évidemment contacté la Force, comme Ahsoka l’a encouragé, mais on ne sait pas qui pourrait finalement se présenter. C’est peut-être le plus grand mystère du moment et j’ai hâte de voir comment cela se terminera.

Une autre chose qui mérite d’être mentionnée est la façon dont l’état d’esprit de Din Djarin est en train de changer. Depuis sa rencontre avec Bo-Katan et son apprentissage des différentes sectes mandaloriennes, sa vision du monde a considérablement changé. Tout ce qu’il a appris en grandissant n’est plus gravé dans le marbre, et nous pouvons le voir avec la façon dont il est plus disposé à accepter la revendication de Boba sur l’armure. Le conditionnement «culte» commence à s’amincir, préparant le terrain pour que Din ait d’autres épiphanies.

Oeufs de Pâques / Quick Bits

Cara Dune – Cara apparaît à nouveau rapidement dans l’épisode d’aujourd’hui alors que Din fait un tour sur l’esclave I à Nevarro. Il s’avère qu’elle a accepté l’offre du capitaine Teva de Paul Sun-Hyung Lee et est maintenant maréchal officiel de la Nouvelle République.

Papillon bleu – Au sommet de la montagne près de la pierre de vision, vous remarquerez quelques papillons bleus qui volent. Il y a eu de grosses spéculations sur ces papillons (qui sont apparus dans Star Wars Battlefront sur Endor et dans certains épisodes de Clone Wars) dont je ne parlerai pas ici. Notamment, cependant, dans le matériel Legends, des papillons bleus ont souvent été trouvés dans les jardins du temple Jedi …

Mando’a – Les grands geeks remarqueront que le texte de l’hologramme de code en chaîne de Boba est en fait écrit en Mando’a, la langue Mandalorian qui trouve son origine dans Legends.

Homme simple – La récitation de Boba Fett de la réplique de son père «Je ne suis qu’un simple homme» est un rappel évident à Attack of the Clones et je ne peux pas prétendre qu’elle n’a pas envoyé un frisson étourdi à travers moi.

Mortier Stormtrooper – Avant le début de la saison, l’une des fuites que nous avons vues via des objets de collection était le Mortar Stormtrooper à rayures jaunes. Nous avons pu les voir en action dans l’épisode d’aujourd’hui, qui était juste plutôt chouette.

C’est fou de penser que nous regardons déjà les deux derniers épisodes de cette saison. Mis à part quelques trébuchements mineurs, il est indéniable que la saison Sophomore de l’émission a tiré sur tous les cylindres. Avec une histoire plus dirigée, chaque épisode a comblé des lacunes importantes tout en nous conduisant à de plus grandes choses.

Jusqu’à présent, la série a fait un excellent travail en prenant toutes les attentes et en les brisant. Je savais que Boba et Shand reviendraient d’une manière ou d’une autre, mais je soupçonnais que ce serait à un autre arrêt à Tatooine. Évidemment, cela a pris une direction différente et j’aime me sentir constamment surpris par les chemins empruntés par le spectacle.

Même si c’est l’épisode le plus court de la saison jusqu’à présent, La tragédie contient des tonnes d’histoire tout en nous laissant en vouloir plus de la meilleure façon possible.