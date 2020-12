The Mandalorian Chapitre 15 – Tout ce qu’il faut

L’avant-dernier épisode de la deuxième saison de The Mandalorian ramène des visages familiers et des dilemmes moraux pour un autre épisode impressionnant.

Nous progressons jusqu’à la fin de la saison et le chapitre 15 adopte une approche légèrement différente. Avec une action moins explosive (mais toujours en abondance) et des moments révélateurs que les épisodes précédents de cette saison, mais cela a résonné avec moi à un niveau plus profond auquel je penserai pendant un moment. Décomposons-le!

Le plan

Le chapitre 15, intitulé «The Believer», reprend principalement là où nous nous sommes arrêtés du dernier épisode. Avec Grogu maintenant entre les mains de Moff Gideon, Din Djarin se tourne vers un vieil « ennemi » pour l’aider à retrouver le Moff afin qu’il puisse organiser un sauvetage. Avec l’aide de Cara Dune, Din est en mesure de faire sortir Mayfeld (le mercenaire avec lequel il s’est battu au chapitre 6 la saison dernière) de la planète prison à laquelle il est actuellement condamné.

Les Karthon Chop Fields sont plutôt chouettes à voir. C’est essentiellement une casse gigantesque pour les navires / véhicules cassés (dont la plupart ont l’air impérial). Les prisonniers y font un travail acharné pour ramasser l’épave et récupérer ce qu’ils peuvent. C’est le type de planète que nous avons vu auparavant (mentionné à plusieurs reprises dans les romans mais aussi vu dans Jedi: Fallen Order), mais c’est cool de voir à l’écran ici. Il y a beaucoup de petits œufs de Pâques à remarquer.

Ici, nous trouvons Mayfeld, et Cara Dune utilise son récent statut de New Republic Marshal pour le libérer – au moins temporairement – afin qu’il puisse aider. Din, Boba Fett (qui a fait un nettoyage GRAVE sur son armure) et Shand attendent la paire sur l’esclave I, où Mayfeld indique clairement qu’il est toujours un peu nerveux autour des Mandaloriens …

Il s’avère que Mayfeld est un ancien impérial, qui connaît Moff Gideon (s’il n’a pas carrément travaillé pour lui à un moment donné). Sa connaissance des codes d’accès impériaux est exactement ce dont ils ont besoin pour savoir où se trouve Gideon. La seule façon de le faire, cependant, est d’amener Mayfeld à un terminal impérial.

Le seul qu’il connaisse se trouve sur la planète minière de Morak. Il y a une installation Imperial Remnant sur la planète où ils récoltent toujours du Rhydonium. Ce n’est pas une nouvelle substance dans Guerres des étoiles et présenté dans La guerre des clones. C’est une source de carburant très volatile, qui pourrait créer toutes sortes de ravages.

Il est fortement gardé, ce qui signifie qu’ils devront aller sous couverture pour s’infiltrer. De là, tout ce qu’ils ont à faire est de se rendre au terminal, de télécharger les coordonnées et de se rendre sur le toit pour que Boba puisse les extraire. Simple, non?

Le guerrier de la route

De toute évidence, rien n’est aussi simple ou facile. Pour entrer dans la base, ils devront réquisitionner un transport et une armure. Le premier problème, c’est que ces avant-postes Remnant sont gérés par l’ancien ISB (la branche du renseignement de l’Empire) et comportent quelques précautions supplémentaires. Ainsi, toute personne qui apparaîtrait dans son registre de code comme recherchée ou associée à la Nouvelle République ferait immédiatement exploser sa couverture.

Cela empêche Fennec et Cara de faire des choix, et Boba fait une blague sur la façon dont les Impériaux «reconnaîtraient son visage» puisqu’il est un clone. Cela laisse Mayfeld, mais Din n’est pas sur le point de le laisser partir seul. C’est ici que Din prend la première des décisions difficiles et échange son Mandalorian Beskar contre un ensemble d’armure Tank Trooper (vu pour la première fois dans Rogue One).

Une fois à bord du Juggernaut (un véhicule que nous avons vu La revanche des Sith et Rogue One), le couple doit réussir à se rendre à la raffinerie avec la charge de Rhydonium. C’est une conduite difficile au début, car Mayfeld essaie de faire de petites conversations, ce qui conduit finalement à des questions intrigantes sur le code de Din.

Son code lui interdit-il de retirer le casque ou de simplement montrer son visage? D’après les épisodes précédents, nous savons que Din peut enlever le casque en privé pour se laver et manger, mais c’est la première fois qu’il fait vraiment des choses sans son armure. Bien sûr, il se couvre toujours le visage, mais il semble que ce soit un peu différent et montre son désespoir.

Le voyage n’est pas facile et ils sont bientôt assaillis par Shydopp Pirates… .Pirates qui ont déjà fait sauter deux autres Juggernauts. Ce qui se passe ensuite est une séquence d’action tirée tout droit de Guerrier de la route, et je veux dire cela de la meilleure façon. Nous voyons Din travailler pour combattre les Pirates qui sautent à bord du véhicule, les emmenant dans une impressionnante scène d’action au corps à corps avant de placer des détonateurs pour les faire exploser.

Pendant ce temps, Mayfeld ne peut pas pousser le véhicule trop fort, car il risque de déclencher le Rhydonium par accident. C’est une poursuite à enjeux élevés qui parvient à maintenir la tension élevée jusqu’à ce qu’ils soient finalement sauvés par les Impériaux.

C’est un sentiment étrange, et comme Mayfeld le dit à juste titre, vous ne vous attendiez jamais à être aussi heureux de voir Stormtroopers. C’est un autre aspect qui alimente le thème de l’épisode sur la moralité et voir comment les choses ne sont pas entièrement différentes des deux côtés. Alors que la paire reçoit quelque chose de l’accueil d’un héros de la part des Troopers à l’intérieur du complexe (y compris d’autres variantes introduites dans Rogue One), il est évident à quel point Din est mal à l’aise de ce côté de la clôture.

Un choix

Une fois à l’intérieur, ils localisent rapidement le terminal, mais ils rencontrent un autre problème alors que Mayfeld reconnaît un officier impérial, Valin Hess, sous lequel il a déjà travaillé. Craignant que leur couverture ne soit grillée avant d’obtenir les informations dont ils ont besoin, Din propose d’utiliser le terminal. Pour accéder au terminal, un scan facial doit être effectué …

Après un moment d’hésitation, Din retire son casque. Pour la première fois, nous le voyons le visage nu à la vue des autres. J’étais choqué. Ils ont fait un si excellent travail en reliant le casque / le credo de Din à son personnage que le moment nous donne l’impression que nous sommes des voyeurs à la recherche de quelque chose que nous ne devrions pas. Sa volonté de le faire, même après avoir vu à quel point il était mal à l’aise de passer à la tenue de Tank Trooper, montre son amour et son dévouement envers Grogu.

L’une des choses que j’ai aimées cette saison, c’est à quel point chaque épisode a vu Din entrer en conflit avec ses croyances de longue date. Tout ce qu’il sait de la voie Mandalorian a été ébranlé et remis en question. Nous pouvons voir l’impact que cela a sur lui et comment son endoctrinement / ses voies fondamentalistes commencent à se relâcher.

Le moment monumental se poursuit alors que Din doit alors interagir avec Valin Hess, qui commence à poser un tas de questions auxquelles il ne peut pas répondre. Bientôt, un Din très mal à l’aise se retrouve à partager un verre avec Hess et Mayfeld, tandis que Fennec et Cara attendent dehors avec des fusils de sniper.

Un arc inattendu

Pour être tout à fait honnête, je déteste Mayfeld. Je n’ai pas aimé son personnage dans la première saison et j’ai détesté toute son attitude et son comportement (ce qui semble être le point, pour être juste). En tant que tel, j’ai été choqué de me trouver pleinement engagé par son arc dans cet épisode et je suis reparti en pensant que c’était l’un des meilleurs moments / performances de personnage que j’ai vus dans la série.

En partageant un verre avec Hess, Mayfeld évoque l’opération Cinder. Pendant longtemps Guerres des étoiles les fans connaissent le terme, c’est la première fois que nous l’entendons mentionné à l’écran. L’opération Cinder était le plan d’urgence de l’empereur Palpatine à mettre en œuvre en cas de «mort».

C’est essentiellement un plan visant à «saler la terre» et à détruire autant que possible pour laisser la rébellion / nouvelle république en charge de rien d’autre que de la désolation. Il est apparu comme le centre d’intérêt dans un certain nombre de livres, ainsi que d’être mentionné dans les bandes dessinées et le mode campagne pour Star Wars Battlefront II.

Il ressort de la discussion que ce dont Mayfeld a été témoin pendant l’opération Cinder, sous le commandement de Hess, est ce qui l’a poussé à quitter l’Empire. Il est clair qu’il souffre d’un traumatisme dû à l’expérience et a travaillé à faire oublier ces moments.

La confrontation avec Hess s’avère une opportunité de se débarrasser de sa conscience, même si le timing semble inopportun. Il en résulte une fusillade pour s’échapper de l’installation et se rendre sur le toit, peu de temps après un moment étonnamment émouvant où Mayfeld rend le casque à Din et lui assure qu’il «n’a jamais vu son visage».

Après s’être échappé, Mayfeld fait un dernier coup afin de détruire complètement l’installation; un autre acte d’expiation. Ayant gagné sa liberté, l’équipage laisse Mayfeld à lui-même et repart avec les informations qu’ils recherchaient.

Rick Famuyiwa, qui a à la fois écrit et réalisé cet épisode, a fait preuve d’une habileté dans la gestion de l’histoire. Il est capable d’équilibrer l’action avec des éléments thématiques et une croissance profonde du personnage. Encore une fois, bien qu’il n’ait pas les grands moments de «merde sacrée» des épisodes précédents de cette saison, il parvient à introduire des idées qui me gardent l’esprit tourné et réfléchi à leurs implications.

Que ce passe t-il après

La toute fin de l’épisode voit Din contacter directement Moff Gideon. Connaissant son emplacement maintenant, il lance essentiellement un défi en utilisant les mêmes mots que Gideon a utilisés la saison dernière. C’est un rappel amusant et dur à cuire qui montre clairement que Din est en colère et ne déconne pas. Ils se dirigent vers une confrontation.

On dirait que l’épisode final de la semaine prochaine aura beaucoup de chemin à parcourir. Il semble que Din devra infiltrer le vaisseau de Gideon, mais cela va évidemment s’avérer difficile. Cela ne semble pas être quelque chose qu’ils pourraient faire dans un seul navire avec seulement quatre d’entre eux (Fennec, Cara, Din et Boba).

Il semble que ce serait une bonne idée de recruter certaines des autres personnes avec lesquelles il a interagi (en particulier Bo-Katan qui a également un compte à régler avec Gideon), mais je suis curieux de savoir comment tout cela s’harmoniserait. Quoi qu’il en soit, cette saison a réussi à faire les choses d’une manière que je n’avais jamais imaginée et je n’ai aucun doute qu’ils offriront une expérience incroyable. J’espère juste que Grogu n’a pas été trop mal traité!

Œufs de Pâques

Il y a une foule de choses saupoudrées tout au long de cet épisode pour que les fans de Star Wars puissent en profiter (à part les connexions Rogue One mentionnées précédemment).

Droïdes de grue – Hé, nous voyons les droïdes grues revenir en action. Le même modèle utilisé plus tôt dans la saison pour sortir Din et le Razor Crest de l’océan peut être vu sur Karthon.

Robocop – C’est une référence subtile, mais difficile à ignorer. Lorsque le droïde de garde de la Nouvelle République dit à Mayfeld d’aller avec Cara et qu’il ne le fait pas immédiatement, le draoïde dit qu’il a «quelques secondes pour se conformer». Cela rappelle beaucoup l’ED-209 de Robocop et est juste assez amusant.

Hassk – Si vous regardez de près Karthon, vous verrez que l’un des prisonniers est un membre de l’espèce Hassk qui a été créée pour la scène de la cantine The Force Awakens.

Taanab – La planète mentionnée à l’origine par Lando dans Return of the Jedi («la bataille de Taanab») reçoit une mention de Mayfeld quand ils essaient de proposer une histoire de couverture devant Hess.

Charge sismique – Oh mec! La bombe sismique utilisée contre Obi-Wan Kenobi dans Attack of the Clones revient! Slave I les a apparemment toujours à bord et ils sont utilisés pour aider à échapper aux combattants TIE à la fin. C’était juste chouette d’entendre à nouveau ce son.

Burnin Konn – La planète que Mayfeld mentionne à propos de l’opération Cinder est en fait le centre d’intérêt du jeu mobile, Star Wars: Uprising. Le RPG a été lancé en 2015 et a raconté une histoire post-ROTJ à propos d’un chef de guerre impérial qui verrouille le secteur. La planète a été prise dans l’opération Cinder. C’est une connexion nette, quoique obscure, étant donné que le jeu n’est pas jouable depuis un certain nombre d’années maintenant.

Richard Brake – L’officier impérial Hess est joué par un autre acteur que vous jurez avoir vu dans tout. Il a une longue liste de crédits dans un certain nombre de petits et moyens rôles, mais je l’ai immédiatement reconnu comme Joe Chill de Batman Begins!

Plus j’y pense, plus cet épisode me pousse. Ce sont des thèmes plus profonds et des moments de personnage qui élèvent l’action à l’écran et me donnent presque immédiatement envie de la revoir. Non seulement cela nous amène à la finale, mais nous donne également certains des meilleurs rythmes de personnages de la saison.

Difficile de croire que nous approchons déjà de la fin de cette saison. Avec seulement UNE SEMAINE à faire, comment pensez-vous que la finale se déroulera?