The Mandalorian: C’est pourquoi l’épée noire est si importante

le 2ème saison de The Mandalorian c’est fini et, comme la saison précédente, il nous a réservé quelques surprises. De plus, une arme spéciale a également joué un rôle très important dans l’intrigue: L’épée noire.

Dans ce qui suit, nous voulons jeter un coup d’œil à ce qui rend ce sabre laser si spécial et pourquoi il est dans le l’année prochaine à venir 3e saison la série « Star Wars » s’est même transformée en combat entre notre protagoniste taciturne et ses alliés Bo-katan pourrait conduire à. Ce sera aussi quelques SPOILERS viens.

Avant The Mandalorian: l’épée noire est une arme ancienne

Traitons d’abord avec les arrière-plans de l’épée noire: Nous avons vu cette arme pour la première fois dans la série d’animation Star Wars: La guerre des clones, mais l’histoire de ce sabre laser n’a été approfondie que dans Star Wars Rebels. Dans ce document, The Mandalorian Fenn Rau dit quelque chose au Jedi Kanan Jarrus à ce sujet.

Comme il l’explique, il était daté premier chevalier Jedi Mandalorian Tarre Vizsla Forgé il y a mille ans. C’est donc une arme du temps de la Ancienne République. Une connexion que «The Mandalorian» reprend également. Narré dedans le maître d’armes sur les guerres entre les Mandaloriens et les Jedi il y a des milliers d’années.

Tarre Vizsla dans « Star Wars Rebels » (© Disney / Lucasfilm)

Tarre Vizsla devrait au premier souverain sur un mandalore uni se lève et son sabre laser avec la lame noire en devient le symbole. Après sa mort, les Jedi l’ont gardé dans le temple de Coruscant où il a été volé par des membres du clan Vizsla à la fin de l’Ancienne République.

Pendant le Guerres de clones appartenait à l’épée noire Pré Vizslaqui, cependant, en a fait un duel Dark Maul perdu. Après l’Ordre 66, il s’est retrouvé entre les mains du Mandalorian Sabine Wrenqui l’a donné plus tard à Bo-Katan. Il a évidemment perdu ça Moff GideonCe qui nous amène à la fin de la deuxième saison de « The Mandalorian ».

The Mandalorian: Bo-Katan a besoin de l’épée pour reprendre Mandalore

Dans le dernier épisode, Din Djarin Moff a battu Gideon en duel, c’est pourquoi l’épée maintenant la propriété de lui. C’est un problème pour Bo-Katan car ils sont sans cette arme pas une réclamation légitime régner sur Mandalore; les différents clans ne la rejoindraient jamais.

Din Djarin se bat contre Moff Gideon dans « The Mandalorian » (© Disney / Lucasfilm)

Din veut lui donner l’épée noire sans se battre, mais ce serait contre eux traditions mandaloriennes répudié – elle doit la gagner au combat. Quand Sabine lui a donné l’épée dans « Star Wars Rebels » remis sans combat, Bo-Katan ne semblait pas déranger. C’était peut-être une exceptionparce que Sabine n’avait pas non plus gagné l’épée dans un combat. Cependant, ce n’est que spéculation de notre part.

Dans la prochaine saison « The Mandalorian », nous pourrions un combat entre Din et Bo-Katan attendez-vous, car même s’ils ne veulent pas se battre, les traditions signifient qu’ils n’ont pas d’autre choix. Au moins Bo-katan nécessite l’épée noire profondément ancrée dans la mythologie « Star Wars » impératiffaire leur maison Mandalore du règne de l’Empire pouvoir libérer.

On ne saura probablement pas si ce duel aura vraiment lieu avant Noël 2021, lorsque la troisième saison de « The Mandalorian » doit débuter sur Disney +.

