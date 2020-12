The Mandalorian: ce que signifie la scène post-crédits de la saison 2

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Dans le dernier chapitre de la deuxième saison de « The Mandalorian», Après avoir sauvé Grogu et maîtrisé Moff Gideon, Mando avait l’intention de livrer le Darksaber à Bo-Katan pour récupérer Mandalore, cependant, il a découvert que la seule façon de revendiquer le pouvoir est de gagner ladite arme au combat.

PLUS D’INFORMATIONS: « The Mandalorian » aura la saison 3 sur Disney Plus?

Avant qu’une guerre civile n’éclate, les Dark Troopers sont revenus et ont menacé de tout détruire. À ce moment-là, Luke Skywalker est apparu, a éliminé les droïdes et a pris Grogu avec la promesse de le protéger et de le former à devenir un Jedi.

Mais la fin de la deuxième saison de « The Mandalorian« Non seulement c’était surprenant à cause du retour de Luke, mais une scène post-crédits avec Boba Fett a également choqué les fans de » l’univers « .Guerres des étoiles».

Bib Fortuna occupait le trône qui appartenait autrefois à Jabba The Hutt (Photo: Disney +)

QUE SIGNIFIE LA SCÈNE POST-CRÉDIT À LA FIN DE «THE MANDALORIAN 2»?

Pour la dernière scène, la série de Disney + déménage à Tatooine, où Bib Fortuna occupe désormais le trône qui appartenait autrefois à Jabba The Hutt. Fennec Shand fait irruption dans la pièce et élimine tous les serviteurs de Bib, le laissant sans protection.

Finalement, Boba Fett apparaît et sans dire un mot il l’assassine d’un coup de feu de son blaster, pousse son corps et s’assied sur le trône. Tout semble indiquer qu’il y a un nouveau seigneur du crime sur Tatooine.

En outre, il est rapporté que « Le livre de Boba Fett » à paraître en décembre 2021. Cependant, on ne sait pas s’il s’agit d’une série limitée, d’un film ou du nom du premier épisode de la troisième saison de « The Mandalorian».

Pour la plupart, c’est une série qui montre probablement le chasseur de primes comme le nouveau souverain de Tatooine, tandis que certains mystères sont résolus à l’aide de flashbacks, par exemple, comment Boba Fett a réussi à survivre au sarlacc.

Bien qu’il y ait aussi la possibilité de faire un film, il a été précédemment suggéré que Josh Trank (« Fantastic Four ») pourrait prendre le relais de la réalisation. Des années plus tard, James Mangold (« Logan ») était lié au projet, mais jusqu’à présent, rien n’a été confirmé.