"the Mandalorian": Ce Fan Casting Pour Thrawn Serait Parfait

Le Maître Jedi Ahsoka Tano vient de fêter ses débuts dans « The Mandalorian » et a rapidement fait parler le Grand Amiral Thrawn. Nous le verrons probablement dans la saison 3 au plus tôt, mais il y a déjà un casting de fans presque parfait.

L’artiste numérique ApexForm a fait une proposition de casting pour Grand Amiral Thrawn sur sa chaîne Instagram et a également soumis la photo appropriée. Il montre Benedict Cumberbatch comme la vraie version de Chiss.

Un Britannique comme Chiss? Mais bonjour!

« Avec les récentes révélations du chapitre 13 de The Mandalorian, ce n’est qu’une question de temps avant de voir les débuts du grand amiral Thrawn dans la vie réelle. Mais la question importante est de savoir qui le jouera? Mon choix est Benedict Cumberbatch. . Il a l’apparence et l’habileté de jouer quelqu’un d’aussi calculateur et sinistre », a déclaré ApexForm, confirmant son choix. De plus, nous savons depuis l’apparition de Thrawn sur Star Wars Rebels que le Grand Amiral parle avec un accent britannique. Le casting d’un Britannique serait donc évident.

Benedict Cumberbatch serait parfait

Pour Benedict Cumberbatch, ce serait une autre grande série de films après « The Hobbit », Marvel et Star Trek dans laquelle il serait impliqué. Dans « Star Trek: Into Darkness » en 2013, il incarnait l’adversaire de Kirk et son équipage et prouvait à quel point les rôles de badass sont pour lui. Il n’est d’ailleurs apparu dans aucune série depuis « Patrick Melrose » en 2018. Il serait donc temps à nouveau …

Rosario Dawson comme un excellent exemple de casting de fans

Rosario Dawson a récemment montré à quoi peuvent conduire les suggestions de casting des fans. Le fait qu’elle puisse être vue dans « The Mandalorian » comme Ahsoka Tano est dû à l’interjection d’un fan, comme elle l’a récemment révélé dans une interview. Ce n’est qu’à travers lui et sa réaction ultérieure que la pierre a vraiment roulé.