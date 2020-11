‘The Mandalorian’: Bryce Dallas Howard s’est avéré être le réalisateur parfait dont Lucasfilm a besoin pour les films Star Wars

Depuis que George Lucas a posé la première pierre du vaste univers de ‘Star Wars’ en 1977 avec ce qui deviendra plus tard le quatrième épisode de la saga, la figure de la femme a toujours été présente avec des personnages aussi forts que la princesse Leia Organa, Padme Amidala ou un roi qui a fait évoluer la franchise en plaçant pour la première fois une femme dans le rôle principal des épisodes VII, VIII et IX.

Dans les coulisses, la situation a été très différente au cours des près de cinq décennies au cours desquelles les Sith, Jedis et autres mythologies galactiques ont été projetés sur grand écran. Pendant tout ce temps, ‘Star Wars’ a été écrit à la main des hommes; que ce soit Lucas lui-même, Richard Marquand, Rian Johnson et JJ Abrams, qui ont façonné la troisième trilogie, ou un Irvin Kershner qui a touché le ciel avec l’énorme «The Empire Strikes Back».





Kathleen Kennedy, présidente de LucasFilm, a exprimé à de nombreuses reprises son intention de rompre avec cette dynamique, compte tenu de l’embauche de femmes cinéastes « en tant que priorité absolue »: Mais, alors que dans le domaine de la télévision des démarches sont déjà en cours avec des signatures telles que Deborah Chow – qui sera en charge de la capitaine de la nouvelle série Obi-Wan pour Disney + -, la division cinéma de la société n’a pas encore trouvé de réalisateur qui contribue sa vision à l’épopée spatiale.

Aussi, Disney a déjà le candidat idéal sur la liste de paie pour ce posteSon nom est Bryce Dallas Howard, et avec son travail spectaculaire sur les chapitres 4 et 11 du tout aussi magnifique «The Mandalorian», il a montré qu’il avait hérité plus que la couleur de ses cheveux de son père; affichant un talent enviable dans deux registres très différents.

D’Akira Kurosawa aux pirates de l’espace

Les débuts galactiques de Bryce Dallas Howard, qui avant de prendre le contrôle de ‘The Mandalorian’ avait signé plusieurs courts métrages et le long documentaire ‘Dads’ – que l’on peut voir sur Apple TV + -, amis surpris et étrangers; principalement à cause de la manière dont il a capturé l’essence du travail d’un Akira Kurosawa dont «La forteresse cachée» a déjà inspiré George Lucas à concevoir le célèbre «Un nouvel espoir».

Dans « Sanctuary », le premier des deux épisodes qu’elle a réalisés pour la série de Jon Favreau, la réalisatrice Il a embrassé sans retenue l’esprit et les bases de l’intrigue de ‘The Seven Samurais’ pour mettre sur les cordes un village menacé de siège qui, en plus, se présente comme une sorte d’oasis qui pourrait éloigner le protagoniste mandalorien de sa vie dangereuse de chasseur de primes.

Sous cette prémisse, Howard a extrait de l’or d’un Mando en développement; montrant une sensibilité particulière en travaillant sa dynamique avec Omera – intérêt amoureux potentiel et voie d’évasion en même temps – et en dépeignant la vie d’une planète Sorgan dans laquelle l’enfant jouit d’un peu de paix et de tranquillité dans un bel environnement naturel. Mais le ton agréable qui prédomine dans la plupart des passages de l’histoire no a dispensé le cinéaste de retirer de l’artillerie lourde dans une séquence d’action nocturne spectaculaire avec un AT-ST menaçant inclus.

Ce contraste entre émotion et spectacle a de nouveau fait son apparition dans ‘The Heiress’, le onzième épisode de ‘The Mandalorian’ – ou le troisième épisode de la deuxième saison, qui revient au même – qu’il partage également avec ‘Sanctuary’ introduire un personnage féminin pour prendre les armes. Si dans le quatrième chapitre c’était Cara Dune, cette fois c’était Bo-Katan Kryze de Katee Sackhoff, qui a fait le saut de l’animation à action en direct de la main de Bryce Dallas Howard avec la même fortune que l’héroïne Gina Carano.

Il ne fait aucun doute que « l’héritière » est un exercice dans lequel Howard a réaffirmé son talent pour façonner pièces détachées, et dans lequel accrocheur et intensité partagent le poids sur la balance; abandonnant dans ce cas le style de bataille plus «traditionnel» dans la forme et le contenu de «Sanctuaire» pour gagner en verticalité et entrer dans la dynamique de jetpacks, suivis impossibles et envolées frénétiques héritées de «The Clone Wars» de Dave Filloni – scénariste et producteur exécutif sur «The Mandalorian» -, dans une clé pirate.

Aussi, bon Bryce a augmenté encore plus les niveaux de tendresse dans son deuxième voyage galactique, l’imprégnant de magie avec de beaux clichés – l’éclosion de l’œuf avec l’Enfant regardant à travers le conteneur est pour le cadrage -, et avec des scènes aussi chaleureuses que les retrouvailles entre la longue souffrante Frog Lady – comme cela apparaît dans les titres créditer la chance de la salamandre géante – et son mari; Un passage qui, je dois l’avouer, m’a surtout touché sans artifice.

La division cinématographique de «Star Wars» pourrait – et devrait – trouver une direction nouvelle et nécessaire, et fuir une usure plus que possible, profitant du point de vue et des préoccupations qu’une femme aux commandes offrirait; et il ne cesse d’étonner qu’avec sa courte carrière, Bryce Dallas Howard est présenté comme la grande perturbation de la Force capable de mener la saga dans des territoires inexplorés au-delà de la bordure extérieure..