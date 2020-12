‘The Mandalorian’: Bo-Katan n’était pas le premier personnage animé de ‘Star Wars’ à recevoir le traitement en direct

The Mandalorian pourrait être le plus gros Guerres des étoiles série télévisée, mais ce n’était certainement pas la première série télévisée.

Il y a eu plusieurs séries de dessins animés à succès basées dans la galaxie loin de Clone Wars to Rebels. Lorsque Katie Sackhoff a pris le rôle de la voix de Bo-Katan Kryze dans Clone Wars et Rebelles, elle ne pensait probablement pas pouvoir jouer le rôle dans l’action réelle aussi. Cependant, malgré à quel point cela semble étrange, elle n’est pas la première animée Guerres des étoiles personnage pour se rendre dans le monde de l’action réelle.

Qui est Bo-Katan?

Bo-Katan est un guerrier Mandalorian membre de la Death Watch. Un combattant farouchement fidèle qui défendra ce qu’elle croit être l’essence de la voie Mandalorian, Bo-Katan a des qualités similaires de guerriers Jedi qui Guerres des étoiles les fans connaissent et aiment.

Bo-Katan est déterminé à terminer l’Empire. Sackhoff a parlé du personnage dans une interview avec Deadline.

«C’est une guerrière et elle a énormément lutté pour être un leader», a déclaré Sackhoff à Deadline. «Pour elle, je pense qu’il y a une lutte et une histoire sur qui elle devient en paix, si cela devait jamais être accompli et quel genre de dirigeant elle serait. Elle n’a jamais vraiment, ce que nous avons vu, eu cette opportunité, et si elle est ou non prête pour cela. Ce n’est pas parce qu’elle pense que c’est sa juste place qu’elle est prête ou équipée pour diriger Mandalore.

Personnage similaire au Mandalorian, Bo-Katan opère dans la zone grise morale qui en fait une sorte de canon lâche. Malgré cela, son dévouement à ses croyances fait d’elle un personnage fascinant à voir. Les fans des dessins animés sont ravis de voir Sackhoff poursuivre sa tradition en direct. Cependant, ce n’est pas la première fois qu’un personnage bien-aimé a commencé comme dessin animé.

Le spécial vacances Star Wars

Le spécial vacances Star Wars pourrait être aussi tristement célèbre que ses homologues cinématographiques le sont. Lancée en 1978, l’émission spéciale télévisée avait l’étoffe d’un spécial de Noël galactique, mais avec des vacances inventées à de nombreuses galaxies qui ont réussi à se sentir démodées dès son entrée en scène.

Finis les gros budgets, le bon jeu d’acteur et les histoires crédibles, et il y avait d’étranges camées par filles à papa, des chanteurs de disco et une famille de Wookies ne parlant qu’en grognements.

La spéciale était un désastre. Malgré l’introduction de la distribution principale de l’original Guerres des étoiles, il avait plus en commun avec les étranges programmes de variétés des années 1970 que tout ce que l’on voit sur grand écran. Il y avait des numéros musicaux, des morceaux de comédie qui ne fonctionnaient pas tout à fait et des effets à faible coût qui ressemblaient moins à un Guerres des étoiles film et plus comme un film de fan.

Il a été tellement critiqué par les fans et les critiques que George Lucas a essayé d’en faire détruire toutes les copies, bien que les vidéos de mauvaise qualité de la spéciale restent en ligne à ce jour. Cependant, la spéciale n’était pas entièrement une perte. Alors que la majeure partie était absurde, un court toon d’animation a présenté au public Boba Fett avant de faire ses grands débuts dans la galaxie lointaine.

Présentation de Boba Fett

Dans un segment de la spéciale, L’histoire du fidèle Wookie, Han Solo et Chewbacca éprouvent quelques difficultés après une mission pour recevoir un talisman sacré. Heureusement, ils rencontrent un chasseur de primes nommé Boba Fett. Après avoir gagné leur confiance, cependant, ils apprennent ses véritables intentions. Cela a aidé à mettre en place le monde moralement gris des Mandaloriens qui existe encore aujourd’hui.

le Spécial vacances était, par la plupart des moyens, un désastre absolu. Cependant, le dessin animé Boba Fett a toujours sa place dans le cœur des gens. Maintenant que Guerres des étoiles les fans sont inondés de nouveau matériel, il est facile d’oublier une époque où il ne s’agissait que d’un film et de jouets. Toute cette épreuve permet de montrer à quel point l’univers s’est étendu depuis sa création.