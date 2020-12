‘The Mandalorian’: Bo-Katan devient-il un méchant? Petite scène a des fans qui se demandent

The Mandalorian est un récent Guerres des étoiles série qui a touché un large public. Certains apprécient le spectacle car cela rend l’univers fictif plus réaliste. Des centaines de mèmes Baby Yoda circulent également sur Internet.

Bo-Katan Kryze est revenu lors de la deuxième saison. Elle est un autre type de Mandalorian et aide le protagoniste. Il y avait une scène avec elle et Mando dans laquelle certains fans se demandaient si elle était une méchante.

Bo-Katan est un autre Mandalorian

Bo-Katan est apparu pour la première fois dans le Guerres des étoiles franchise dans la quatrième saison de la série animée Star Wars: La guerre des clones. Katee Sackhoff a exprimé le personnage dans la série et a ensuite repris son rôle dans la série en direct The Mandalorian. Bo-Katan est également apparu dans Rebelles de Star Wars.

Il a peut-être été difficile de traduire Bo-Katan dans la vraie vie en utilisant la même actrice, mais les créateurs ont réussi. Sackhoff a parcouru la trame de fond du personnage avec les producteurs. le Guerres des étoiles Le personnage est un humain de la planète Mandalore et fait partie de la maison Kryze.

La planète de Bo-Katan était gouvernée par le pacifisme, mais elle cherchait à étudier les arts martiaux. Elle est devenue une guerrière féroce qui est une experte du combat au corps à corps. Bien sûr, elle est également qualifiée dans une variété d’armes et elle utilise souvent des pistolets doubles dans les combats. Le personnage s’est avéré être un leader capable.

En termes d’apparence, Bo-Katan est remarquable pour ses cheveux courts et roux qui ressemblent à un style Mandalorian traditionnel. Elle a gagné un certain nombre de fans.

Bo-Katan aide Mando

Après 11 ans, les fans ont finalement vu Bo-Katan faire une autre apparition dans la deuxième saison de The Mandalorian. Bo-Katan est le chef des Nite Owls, une unité d’élite Mandalorian composée de femmes combattantes.

Dans l’épisode «L’héritière», Mando et l’enfant ont visité un monde côtier pour recueillir des informations sur d’autres Mandaloriens. Ils sont attaqués par un groupe de Quarren, mais Bo-Katan les sauve. Elle a proposé de lui fournir des informations sur les Jedi en échange de son aide.

Bien qu’ils aient leurs différences, les deux forment une camaraderie vers la fin. Avant que Bo-Katan et Mando ne se séparent, elle lui dit où il peut trouver Ahsoka Tano. Bo-Katan aide Mando à faire un pas de plus pour livrer l’enfant aux Jedi.

Dans la série, elle est toujours une Mandalorian mais une version différente de celle de Mando. Une partie de sa quête est de récupérer le Darksaber, et son objectif principal dans la série est de reconquérir Mandalore.

La ligne de Bo-Katan faisait référence à une scène de Dark Vador

Puisque Bo-Katan aide Mando et The Child, il semblerait qu’elle soit plus un protagoniste. Cependant, il y a une scène dans The Mandalorian qui a amené les gens à deviner les motivations du personnage. Certains le décrivent comme un moment de Dark Vador.

Selon Screen Rant, le moment se passe dans le même épisode où Bo-Katan fait sa première apparition dans la série. Mando l’aide à saisir les armes d’un navire impérial en échange de quelques informations. Cependant, elle insiste bientôt pour que Mando l’aide à prendre le contrôle du navire.

Mando s’oppose à sa demande et lui dit qu’elle «change les termes de l’accord». Elle lui répond: «c’est ainsi.» C’est cet échange qui a amené certains fans à se demander si elle était peut-être plus méchante qu’elle n’y parait.

La scène fait référence à un moment entre Dark Vador et Lando Calrissian dans L’empire contre-attaque. Lando et Dark Vador concluent un accord qui met les héros en danger. Lorsque Lando affronte plus tard Vader, Vader l’informe qu’il «modifie l’accord».

Il est probable que Bo-Katan ne sera pas un méchant. La scène était probablement destinée à montrer à quel point sa vision du monde et celle de Mando sont différentes. Plus de son personnage peut être révélé si et quand elle revient.