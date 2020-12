‘The Mandalorian’: Baby Yoda et le lien qu’il pourrait avoir avec Dark Vador

Lors de l’épisode le plus récent de ‘The Mandalorian’, ‘La tragédie’, on peut voir comment Grogu, mieux connu comme Bébé yoda, a été emmené sur la planète Tython pour j’envoie, où une connexion surprenante avec Dark Vador.

D’accord avec Ahsoka Tano, j’envoie devait conduire à Grogu dans un ancien temple Jedi au sommet d’une montagne, où il appellerait une sorte Jedi dans la galaxie dans l’espoir que je pourrais venir le former.

Je n’ai pas encore lu les kylo mais je sais que Soule a également utilisé des papillons avec Dark Vador quand il méditait. Ressemblait à des papillons bleus brillants pic.twitter.com/jua7T9dFgN – le bon donald (@do_rand)

9 avril 2020





Alors que les choses ont pris une pire tournure que prévu à la fin de l’épisode, Grogu il médita sur une pierre alors qu’un champ de force le protégeait, appelant apparemment un appel à travers la force.

Alors qu’il était sur la pierre Jedi, un groupe de papillons volait autour de la montagne près de Grogu. Plus loin, Bébé yoda on lui montre jouer et interagir avec eux juste avant d’entrer dans sa méditation.

Alors que sur le rocher, il semble qu’il n’y ait pas d’implication majeure dans l’intrigue, cependant, il y a un indice qui pourrait être très significatif sur les papillons bleus et la force, ce qui pourrait être vu auparavant dans les trilogies de ‘Guerres des étoiles’, plus précisément après épisode III.

Dans 2017, Marvel Comics a lancé une nouvelle série de Dark Vador, où l’un de ses numéros incluait Dark Vador méditant dans la nouvelle base impériale de Coruscant. Sur ce point, Vador il s’adapte toujours à sa nouvelle armure et à la douleur constante dont il souffre.

Non seulement cela, mais il s’adapte également au côté obscur, alors que ses pouvoirs sont encore nouveaux pour lui. Tout en méditant, les lecteurs peuvent voir un aperçu de la psyché de Vader, qui se retrouve à flotter sur un océan turbulent plein de tonnerre. Cependant, il y a aussi un petit groupe de papillons bleus qui l’entourent et Vador il se concentre sur l’un d’eux en particulier avant que sa méditation ne soit interrompue.

Bien que la connexion entre Vader Oui Grogu ce n’est pas clair, la vérité est que cela pourrait offrir un aperçu du processus de formation Jedi et le choix de quel côté de la force suivre, les papillons bleus pourraient être des manifestations du côté de la lumière trouvée dans Grogu Oui Vader Tout en restant indécis sur la voie à suivre

Le prochain épisode de ‘The Mandalorian’ aura sa première dans Disney + vendredi prochain.