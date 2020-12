The Mandalorian: Baby Yoda est-il plus fort que Dark Vador?

Le dernier de la série à succès The Mandalorian du Guerres des étoiles-Univers n’a pas que ça le vrai nom de l’enfant – favori de la foule Bébé yoda – révélé. Nous en apprenons également plus sur les espèces jusqu’ici peu connues auxquelles appartient le Grand Maître de l’Ordre Jedi Yoda. Une seule scène prouve ce que de nombreux fans soupçonnaient déjà: Baby Yoda est apparemment plus fort que Dark Vador!

Si vous n’avez pas encore vu les nouveaux épisodes sur Disney +, soyez averti des puissants spoilers!

Baby Yoda est plus fort que prévu

Le 6ème épisode récemment diffusé « Die Tragödie » révèle quelque chose de complètement différent: Baby Yoda aka The Child aka Grogu a déjà prouvé dans de nombreuses scènes qu’il est joli est puissant avec le pouvoir. C’est aussi la raison pour laquelle notre héros principal, le chasseur de primes Din Djarin (Pedro Pascal) tente de protéger le mignon petit Padawan des hommes de main de l’empire, surtout Moff Gideon (Giancarlo Esposito). Mais dans le dernier épisode, le dangereux adversaire parvient à mettre Grogu dans ses griffes.

Alors que le petit gars ne peut être dangereux pour personne de par son apparence, bien qu’il soit emprisonné derrière les barreaux, il parvient à avec le pouvoir de deux de ses gardes d’un simple glissement de la main Resserre ta gorge et jetez-les à travers la pièce – sans avoir à les toucher.

Dark Vador dans la saga Star Wars © Star Wars / Lucasfilm

Dark Vador contre Bébé yoda

La dite Choke double force jusqu’à présent, un seul a réussi: le grand adversaire Dark Vador dans l’une des meilleures scènes de toute la saga. Jusqu’à présent, personne d’autre n’a réussi cette prise – pas même un maître Jedi. C’est maintenant clair: Baby Yoda peut affronter Dark Vador. Et que malgré son jeune âge de seulement 50 ans, le maître Jedi Yoda lui-même était connu pour avoir plus de 900 ans.

Reste à savoir si nous en saurons plus sur Baby Yoda et son espèce dans les prochains épisodes. Jusqu’à présent, le créateur de Star Wars, George Lucas, a personnellement fait campagne pendant des années sans que beaucoup de choses aient été publiées sur les origines de Yoda – malgré les nombreux films, séries, livres et bandes dessinées liés à la saga.

Cela change grâce à la nouvelle série « The Mandalorian » et au créateur, scénariste et producteur de la série Jon Favreau. La question est même posée Baby Yoda pourrait-il même passer du côté obscur de la Force?

The Mandalorian – La saison 2 se termine en décembre sur Disney +

Les nouveaux épisodes sont toujours disponibles sur le service de streaming le vendredi Disney + à voir. Le exceptionnel 7e et 8e épisode la deuxième saison apparaît avant les vacances de Noël. Alors trouve le grand Finale de la saison le 18 décembre au lieu de.

Les fans peuvent respirer facilement, un la troisième saison est déjà en cours et devrait être en Automne 2021 sur Disney + apparaître.

